Danske skatteydere lænset for milliarder: Advarsler om udbyttesvindlere blev overhørt i årevis

Nu jagter Skat pengene

Det kunne kun lade sig gøre, fordi ingen hos Skat kontrollerede, om ansøgerne var aktionærer, og om de havde modtaget udbytte og betalt skat af udbyttet.

Derfor fører Skat mere end 400 retssager mod pensionsfonde og selskaber i blandt andet USA, Canada og Malaysia for at få nogle af de 12,7 milliarder kroner tilbage. Og bagmandspolitiet efterforsker på fjerde år sagen i et forsøg på at få de skyldige straffet.

Men hvorfor fik det gabende hul lov til at stå åbent, at det kunne misbruges frem til august 2015? Og hvem – om nogen – bærer ansvaret? Det skal undersøgelseskommissionen forsøge at finde ud af.

Det var ikke, fordi topchefen, departementschef Peter Loft, ikke reagerede på advarslerne: Han nedsatte en arbejdsgruppe til at se på sagen. Den kom der intet ud af. Det kunne Peter Loft måske have fået en forudanelse om, for revisorerne nævnte i samme rapport, at SIR i 2005 undersøgte udbytteskatten og kritiserede, at »det i visse situationer var muligt at få udbetalt udbytteskat, selv om der ikke til Skat er indbetalt den indeholdte udbytteskat«. Det var der også dengang en arbejdsgruppe, som så på. Det kom der heller ikke noget ud af. Årsagen til, at arbejdsgrupperne ikke førte til noget, kunne måske også aflæses i de interne revisorers rapport i 2010: Ansvaret for administration af udbytteskatten var spredt på så mange afdelinger i Skat, at ingen vidste, hvem der havde det overordnede ansvar.