Retten afviser godtgørelse til handikappet svømmepige

Dom fra byretten viser, at det ikke har nogen konsekvenser for kommunerne at træffe ulovlige afgørelser i borgersager, mener tænketanken Justita.

Mandag afgjorde Retten i Nykøbing Falster, at Lolland Kommune slipper for at blive draget økonomisk til ansvar for, at kommunen ulovligt fjernede socialpædagogisk støtte til en 21-årig mentalt handikappet kvinde. Kommunen skal ikke betale godtgørelse for, at den i op mod 3 år havde frataget hende en støtte, som hun ellers var berettiget til.

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i tænketanken Justitia, er ærgerlig:

Fakta Sagen kort Lolland Kommune fjernede en socialpædagogisk støtte til en 21-årig mentalt handikappet konkurrencesvømmer. Det var ifølge Ankestyrelsen en ulovlig beslutning. Advokatsamfundet og Justitiaanlagde sag mod kommunen for at få erstatning for det velfærdstab, den 21-årige led som følge af den ulovlige beslutning. Mandag faldt der dom ved Retten i Nykøbing Falster.



»Det er ikke en dom, som får kommunerne til at tænke: Nå, nu skal vi passe på i fremtiden«, siger hun.

»Dommen viser, at det ikke får nogen følger for kommunerne at lave ulovlig sagsbehandling over for borgerne«, siger vicedirektøren.

Det overrasker mig, at det ikke er groft nok, at man som handikappet ikke får det, man har ret til Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer

Den 21-årige kvinde er synshandikappet og infantil autist, men repræsenterer Danmark på svømmelandsholdet for mentalt handikappede. Hun har brug for socialpædagogisk støtte i en svømmehal og under landsholdsstævner.

Kommunen fjernede støtten, da kvinden fyldte 18 år, og tilbød i stedet en handikap-app til mobiltelefonen. Ankestyrelsen afgjorde i 2016, at kvinden har ret til støtte, og har siden indskærpet over for Lolland Kommune, at det er ulovligt ikke at følge afgørelsen.

Advokatsamfundet og tænketanken Justitia tog initiativ til sagen, som er den første af sin art.

»Det skete, fordi vi mener, at det ikke skal kunne betale sig økonomisk for kommunerne at afsige forkerte afgørelser. Det incitament skal fjernes, så borgernes retssikkerhed forbedres«, siger Birgitte Arent Eiriksson.

Ikke groft nok

Advokat Mads Krøger Pramming, som repræsenterer den 21-årige kvinde, havde forlangt 150.000 kroner i godtgørelse til sin klient. Byretten er i sin afgørelse enig i, at kommunens sagsbehandling er ulovlig, men henviser til, at krænkelsen ikke er af en sådan grovhed, at den kan udløse godtgørelse, sådan som lovgivningen er skruet sammen.

Der er ikke tvivl om, at der skal ske et eller andet lovgivningsmæssigt på området, for det er ikke holdbart, som det er i dag Nina von Hielmcrone, ekspert i retssikkerhedsspørgsmål i socialret

»Der skal noget til, før en byret går nye veje. Så derfor vil vi forsøge at få prøvet lovgivningen ved landsretten, så vi kan finde ud af, om der kan udløses godtgørelse i en sag af denne art«, siger advokaten.

Pigen havde behov for støtte til fire træningsweekender årligt fra fredag eftermiddag til søndag aften.

Hos Danske Handicaporganisationer er formand Thorkild Olesen skuffet over dommen.

»Det overrasker mig, at det ikke er groft nok, at man som handikappet ikke får det, man har ret til. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at en kommune kan lade være med at følge ankestyrelsens afgørelse. Vores holdning er, at hvis en kommune træffer en forkert afgørelse, skal borgeren have kompensation for det. Vi efterlyser en lovændring på området«, siger han.

Nina von Hielmcrone, der er ekspert i retssikkerhedsspørgsmål i socialret ved Aalborg Universitet, er ikke overrasket over dommen.

»Med afgørelsen står borgerne det samme sted som før. Men der er ikke tvivl om, at der skal ske et eller andet lovgivningsmæssigt på området, for det er ikke holdbart, som det er i dag«, siger hun.

Dansk Folkeparti har talt for en kompensationsordning siden 2012, påpeger Karina Adsbøl, som er partiets handikapordfører. DF genfremsatte sit forslag i februar, og det ligger nu til udvalgsbehandling i Folketinget.