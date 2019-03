Flere byrådspolitikere går ind for kønsneutrale trafiklys

I flere danske byråd synes politikere godt om idéen om kønsneutrale trafiklys.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Blandt tilhængerne er politikere fra Alternativet og De Radikale i København samt Enhedslisten i Aarhus.

Idéen er, at trafiklysene skal respektere andre kønsidentiteter, frem for at det enten er en mande- eller kvindefigur, der signalerer, hvornår man må gå eller stå.

Kultur- og fritidsborgmester i København Franciska Rosenkilde (AL) mener, at det er vigtigt for en storby at sende et signal om, at man ikke ligger under for faste kønsinddelinger, men rummer flere konstellationer.

»Det er en rigtig god måde at gøre op med de kønsstereotypier på, vi ser overalt, og det er en idé, jeg er interesseret i at gå videre med. København er en by med stor diversitet og frisind, og det skal vi turde vise«, siger hun.

Københavns Kommune har ellers ved flere fodgængerovergange netop udskiftet piktogrammet, som viser en person med benklæder, med en, som har nederdel på.

Adspurgt om figurer med nederdele er forældede, hvis man ønsker at inkludere ikke-binære personer eller par af samme køn, svarer borgmesteren:

»Jo, det kan der være noget om«, siger Franciska Rosenkilde.

Også Christopher Røhl Andersen, som sidder i Københavns Borgerrepræsentation for Radikale Venstre, går ind for, at København indfører kønsneutrale trafiklys.

»Det er en spændende udvikling, at flere byer nu har lyssignaler, som ikke blot er mand/kvinde, og det er en helt oplagt idé for København, så alle kan føle sig respekteret og have rollemodeller i det offentlige rum«, siger Christopher Røhl Andersen:

»Det er helt sikkert noget, som er oplagt at arbejde videre med frem imod 2021, hvor København skal være vært for World Pride«.

I London, Manchester, München og Köln er der kønsneutrale trafiklys, skriver Kristeligt Dagblad.

I Aarhus vil medlem af byrådet Lone Norlander Smith (EL) tage idéen på dagsordenen.

ritzau