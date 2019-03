Politi tror på opklaring af kvindedrab trods manglende våben

Det er mere end to år siden, at gravide Louise Borglit blev knivdræbt i Elverparken i Herlev, da hun ved ved at lufte sin søsters hund.

I december fandt politiet en kniv, som blev sendt til kriminaltekniske undersøgelser, i håb om at gerningsvåbnet endelig var fundet.

Men det var en nedslående besked, som Københavns Vestegns Politi fik tilbage. Det skriver Herlev Bladet tirsdag.

Kniven kan ikke knyttes til drabet på Louise Borglit, der var gravid i syvende måned, da hun døde 4. november 2016.

Selv om kniven ikke bærer sagen videre, går efterforskningen ikke i stå, fortæller politikommissær Ole Nielsen ved Københavns Vestegns Politi.

»Det er jo bare et af sporene, vi har fået svar på. Vi efterforsker fortsat sagen. Det bliver ikke lettere, lad os sige det på den måde. Det er svært, men vi håber stadig på det«.

Ole Nielsen ønsker ikke at sige, hvilke spor politiet har at gå videre med. Han fortæller, at der engang imellem kommer nye vidner frem i sagen, men det endelige gennembrud udebliver.

Politikommissæren bevarer dog håbet på, at Louise Borglits drabsmand findes.

»Jeg både tror og håber så inderligt, at vi får den opklaret«, siger Ole Nielsen.

ritzau