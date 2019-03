Kommissionsformand giver løftet pegefinger til bisidderadvokater: Udvis mådehold

Med et dagshonorar på 15.485 kroner per næse kostede det i dag statskassen over en halv million kroner, at 33 bisiddere ville overvære første dag, hvor Undersøgelseskommissionen om Skat foretog afhøringer.

Plus moms.

Kun fire vidner var på programmet. Alligevel havde yderligere 29 vidners bisiddere taget plads på tilhørerrækkerne. Alle med den begrundelse, at det var nødvendigt for at kunne vejlede deres klient ordentligt, den dag vedkommende skal afhøres i kommissionen.

Sagen kort Undersøgelseskommissionen om skat Nedsat 13. september 2017 til at undersøge Skats inddrivelse af gæld, det fejlslagne EFI-system og sammenlægninger, effektiviseringer og besparelser i Skat siden 2002. 9. april 2018 blev opgaven udvidet til også at omfatte sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner. Kommissionens medlemmer er landsdommer Michael Ellehauge, advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen og professor, dr. jur Søren Højgaard Mørup. Kommissionen og dens sekretariat har adresse i Aarhus. Afhøringerne kommer til at foregå ved Retten på Frederiksberg. Tirsdag begynder afhøring af 106 vidner i sagen om svindel med udbytteskat. Vis mere

I den propfyldte retssal indledte kommissionsformand Michael Ellehauge med en løftet pegefinger. Landsdommeren opfordrede advokatkorpset til hver især at overveje nøje, hvornår det er relevant, at de møder op. Og for første gang satte en kommissionsformand bisidderne i udsigt, at de kommer til at blive afkrævet en skriftlig begrundelse for hver enkelt af de møder, de indkasserer løn for. Kommissionen vil i øvrigt forbeholde sig retten til at ikke at udbetale honorar til dem, der ikke kan argumentere ordentligt for relevansen, erklærede formanden. En sådan melding er ikke set før.

Men med gårsdagens fremmøde er der da også lagt op til en potentielt historisk stor udskrivning til bisiddere. Undersøgelseskommissionen har indtil videre planlagt 106 afhøringer. Og det er kun begyndelsen.

»Det her er det største symfoniorkester af bisiddere til en undersøgelseskommission, man nogensinde har set«, mener professor i offentlig ret ved Københavns Universitet Michael Gøtze.