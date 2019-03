SR-regering banede vej for at syriske flygtninge kan sendes hjem: Socialdemokratiet fastholder stramning

Den samme kritiske holdning har Enhedslisten.

»Når tingene er ustabile, betyder det selvfølgelig også, at tingene kan gå den anden vej. Det vil uvægerligt føre til, at flygtninge bliver en kastebold, hvor de ryger ind og ud af deres land«, siger udlændingeordfører Søren Søndergaard (EL).

I Institut for Menneskerettigheder forklarer direktør Jonas Christoffersen, at de menneskeretlige regler giver stater relativt vide muligheder for at hjemsende flygtninge. Trods en uforudsigelig og skrøbelig situation i hjemlandet er der i juridisk forstand umiddelbart intet til hinder for at hjemsende flygtninge.

»Systemet er sådan, at det kan være med livet som indsats, at man sender folk tilbage. Heri består det alvorlige ved Folketingets beslutning om at gå til grænsen«, siger Jonas Christoffersen og forklarer, at hvert land i et vist omfang selv kan vælge, hvor snittet skal lægges: »Det kan godt være, at nogle lande – for eksempel Norge og Sverige – vælger at sige: Vi vil ikkegå til kanten af vores forpligtelse og løbe den risiko«.

I Venstre har udlændingeordfører Mads Fuglede (V) »intet problem« med forskellen fra Norge og Sverige, fordi han står på mål for den danske lovgivning fra 2015. Han medgiver, at der vil være tale om en vurdering, når sikkerhedssituationen i et land skal kortlægges, men er »tryg« ved den seneste rapport om Syrien fra Udlændingestyrelsen, der fremhæver en forbedring i landet. Dertil kommer, at Flygtningenævnet i sin sagsbehandling vil skele bredt til generel information og specifik information om den enkelte flygtning.