Troede du, de hader dem? Nej, danskerne er glade for fotovognene

Langt de fleste bilister vurderer, at fotovognene er med til at øge sikkerheden på vejene og mindske antallet af trafikdræbte og -kvæstede.

Det er en holdning, 93 procent af dem har ifølge en undersøgelse, Rådet for Sikker Trafik har gennemført. Blot 7 procent af bilisterne ser fotovognene som det, der af nogle politikere kaldes pengemaskiner, og opfatter dem som noget, der er sat i verden for at tjene penge på bøderne.

SÅ MANGE BAD OM FARTKONTROL 11 ud af 12 politikredse har opgjort antallet af borgerhenvendelser, hvor der i 2018 og 2019 bedes om at få fartkontroller til belastede vejstrækninger. Nordjyllands Politi : Ca. 480 henvendelser

: Ca. 480 henvendelser Midt- og Vestjyllands Politi : 700-800 henvendelser

: 700-800 henvendelser Syd- og Sønderjyllands Politi : Ca. 100 henvendelser (2019-tal)

: Ca. 100 henvendelser (2019-tal) Østjyllands Politi : Ca. 200 henvendelser (2019-tal)

: Ca. 200 henvendelser (2019-tal) Sydøstjyllands Politi : Ca. 50 henvendelser (2019-tal)

: Ca. 50 henvendelser (2019-tal) Fyns Politi : 383 henvendelser (2018-tal)

: 383 henvendelser (2018-tal) Midt- og Vestsjællands Politi : 167 henvendelser (2019)

: 167 henvendelser (2019) Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi : Cirka 670 henvendelser

: Cirka 670 henvendelser Nordsjællands Politi : Ca. 600 henvendelser (2018-tal)

: Ca. 600 henvendelser (2018-tal) Københavns Politi : Ca. 100 henvendelser (2019-tal)

: Ca. 100 henvendelser (2019-tal) Københavns Vestegns Politi: 4.100 henvendelser (om færdsel generelt, herunder ønsker om at få fartkontroller ud Kilde: Rådet for Sikker Trafik Vis mere

Trods den positive effekt på trafiksikkerheden, fotovognene har haft, så vil regeringen og Socialdemokratiet gerne af med en stor del af dem.

Foto: Laura Bisgaard Krogh Stærekassernes placering kendes af bilister, der letter speederfoden, når de nærmer sig fartkontrollen, men i nogle tilfælde speeder op igen, når de er kommet forbi.

I stedet vil politikerne have såkaldte stærekasser, fastmonterede fartmålere. De giver det problem, at bilister kender deres placering og derfor for nogles vedkommende sænker farten til det lovlige, når de kører forbi og derefter atter sætter farten op over hastighedsgrænsen.

Et effektivt værktøj

Ifølge Rådet for Sikker Trafiks meningsmåling modtager politiet hvert år tusindvis af henvendelser på færdselsområdet. Mange af dem fra mennesker, der beder om at få politiet til at gennemføre hastighedsmålinger på veje, hvor der er mange, som bryder fartgrænserne.

Her er fotovognene med deres mobile kontroller et vigtigt redskab i kampen mod fartbøller: »Fotovognene giver os en stor fleksibilitet i forhold til at imødekomme befolkningens ønsker, og det giver mulighed for at lave et mere uforudsigeligt kontroltryk af hastigheden på vejene. Derfor er fotovognen et effektivt værktøj, som er vigtigt i politiets arbejde med trafiksikkerhed«, konstaterer vicepolitiinspektør Arne Martinsen fra Rigspolitiets nationale færdselscenter ifølge trafiksikkerhedsrådet.