Tidligere DSU-formand undskylder: Jeg optrådte grænseoverskridende overfor kvindelige medlemmer

Lasse Quvang Rasmussen trådte i 2017 tilbage som forbund for DSU på grund af grænseoverskridende adfærd.

Det fortæller den tidligere formand på Facebook.

»Da jeg stoppede som DSU-formand for halvandet år siden, var det på grund af nogle episoder, som jeg dengang og i dag er uendeligt ked af, hvor jeg var grænseoverskridende i min adfærd over for nogle kvindelige medlemmer af DSU, skriver han blandt andet.

»Det gør mig ondt, og det var aldrig min mening. Jeg havde ikke været mit personlige ansvar og mit formandsansvar bevidst, og derfor stoppede jeg som formand for DSU«, skriver han i et opslag på Facebook.

Fem kvinder har fortalt om befamlinger og bemærkninger

Ungdomspartiet bekræfter det i en pressemeddelelse. Ifølge partiet skyldtes tilbagetrækningen, at fem kvinder stod frem i DSU's hovedbestyrelse og berettede om grænseoverskridende oplevelser med den daværende formand.

Der var tale om »grænseoverskridende bemærkninger og befamlinger« i forbindelse med aktiviteter i partiet.

Kvinderne henvendte sig ifølge partiet hovedbestyrelsen, efter at Lasse Quvang Rasmussen gentagne gange ikke havde fulgt de sanktioner, der var lavet af den tidligere ledelse.

Samtidig var sagerne ikke blevet taget alvorligt af det daværende forretningsudvalg, skriver partiet. Efter kvindernes henvendelse trådte Lasse Quvang Rasmussen tilbage som forbundsformand.

Den nye årsag bag formandens exit stikker ud fra den forklaring, som Lasse Quvang Ramussen kom med, da han forlod posten i 2017. Dengang skrev han, at han trak sig, fordi han var »overbelastet«.

Formand: Kunne ikke holde historien internt længere

Frederik Vad Nielsen, som i dag er ungdomspartiets formand, fortæller, at den reelle årsag ikke har været fremme før nu, af hensyn til kvinderne.

»Det kommer frem nu, fordi i kølvandet på sagen i Liberal Alliances Ungdom har medieinteressen været meget stor. Vi er nået til et punkt, hvor kvinderne og vi måtte erkende, at det ikke var muligt at håndtere det internt mere. Derfor besluttede vi at gå ud med det«, siger han.

Han fortæller, at kvinderne ikke har ønsket at politianmelde formanden.

»Og jeg vil på det kraftigste understrege, at der ikke er tale om noget, der kunne resultere i en politisag. Der er ikke tale om episode, som vil kunne resultere i en politisag. Derfor har kvinderne selv ønsket, at det skulle håndteres internt«, siger Frederik Vad Nielsen.

Historien kommer, efter at der har været flere historier i medierne om krænkelser i Liberal Alliances Ungdom. Desuden har en kvinde fortalt om seksuelle krænkelser i Konservativ Ungdom begået af en mand fra ungdomspartiets ledelse.

Ritzau