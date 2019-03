Pårørende til handicappede børn presser på for bedre hjælp

Alt for mange pårørende bliver sendt rundt i systemet, inden de modtager den rette hjælp til deres børn med et handicap.

Det mener en nyoprettet pårørendegruppe, der på kort tid har samlet flere end 2500 medlemmer.

»Lige nu bliver alt for mange sendt rundt i systemet, og der er for stor variation i kvaliteten af hjælp fra kommune til kommune«, siger Monica Lylloff.

Hun er mor til en datter, der sidder i kørestol, og en af initiativtagerne til pårørendegruppen 'Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed'.

Den svingende kvalitet hos kommunerne ses ligeledes i omgørelsesprocenten i klagesager på børnehandicapområdet i landets kommuner. Det viser nye tal fra Ankestyrelsen.

Initiativtagerne til pårørendegruppen mener, at en tovholder på sagsbehandlingen er løsningen i landets kommuner til en bedre hjælp.

»Vi vil stille krav til politikerne om at lave en tilføjelse i serviceloven, så en familie hurtigt får tilknyttet en tovholder, der skal sikre en koordineret og målrettet indsats fra kommunen og myndighederne, siger Monica Lylloff.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K), der varetager store dele af serviceloven«, genkender de pårørendes frustration.

»Jeg oplever dagligt at få henvendelser fra borgere, der er rigtig frustrerede over følelsen af, at kommunens medarbejdere ikke taler sammen på tværs, og følelsen af at løbe spidsrod mellem de forskellige forvaltninger og dybest set ikke få den hjælp, de har brug for, siger Mai Mercado.

Derfor har ministeren søsat et nyt projekt, der skal testes i en række kommuner, hvor de skal afprøve koordinerende sagsbehandlere.

»Jeg forventer at få gode erfaringer med, hvordan man kan sikre en bedre koordination på tværs af områderne i kommunen for at lykkes med at understøtte familier med et handicappet barn«, siger Mai Mercado.

Dog vil ministeren ikke anbefale de pårørende at vente, indtil projektet er afprøvet, da det kan tage år.

»Hvis man oplever, at der ikke er tilstrækkeligt fokus på at tænke på tværs i kommunerne, så er det vigtigt at få det sagt til den pågældende kommune«.

»Det er ikke nødvendigvis en tværgående tovholder, der skal til, men så er det kommunens ansvar at finde en anden god løsning«, siger ministeren.

