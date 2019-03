Nabo til sexanklagede forældre hørte børn skrige og mor få tæsk

Skænderier, grædende børn og en mor, der blev slået.

Det var ifølge et vidne med til at holde naboer i et rækkehuskvarter i den sydjyske stationsby Vejen vågne i årene 1989 til 1993.

Vidnet fortæller ved Retten i Esbjerg om naboskabet til en 63-årig mand og en 60-årig kvinde, der er tiltalt for talrige seksuelle overgreb og mishandling af parrets fire børn.

»Børnene kom grædende over til mig. Jeg gemte dem under trappen og lukkede dem ud igen via haven«, fortæller kvinden på den tredje af i alt ni retsdage.

Det skete ifølge naboen jævnligt, at børnene græd og skreg fra nabohuset.

Barn skreg, som var hun ved at blive slået ihjel

På et tidspunkt kom moren også over til vidnets hus og bankede på døren:

»Hun havde godt nok fået tæsk. Hun så forfærdelig ud«, siger vidnet.

Hun husker, at et af børnene, en pige, samme aften skreg, »som om hun var ved at blive slået ihjel«.

Moren har i retten selv fortalt, at hun en enkelt gang fik tæsk af sin mand. Herefter flyttede hun sammen med tre af børnene på et krisecenter.

Men året efter var familien genforenet.

Det kvindelige vidne fortæller, at hun også havde mistanke om, at faren og andre mænd forgreb sig seksuelt på flere af børnene.

Vidnet kontaktede Vejen Kommune for at gøre opmærksom på sin bekymring. Men hun følte ikke, at henvendelsen blev taget alvorligt.

I november 1992 blev børnene fjernet fra hjemmet og anbragt på en døgninstitution.

Men forældrene havde fortsat ret til samvær med børnene i hjemmet i Vejen.

Først i juli 1993 blev det besluttet, at forældrene kun måtte se børnene på institutionen – og kun når besøget blev overvåget af personalet.

Parret nægter sig skyldig og har afvist alle anklager som opspind.

Faren mener, at børnene har udtænkt et komplot

Faren har sagt, at han mener, det er de to stedbørn, som han ikke er far til, der har udtænkt et komplot mod ham og moren.

Det har de ifølge faren gjort alene for at få tilkendt en erstatning.

Sagen mod forældrene begyndte at rulle, da en af de forurettede gik til politiet i 2017.

Det var 30 år, efter at de første overgreb ifølge anklagen blev begået.

To af de forurettede har torsdag afgivet forklaring i retten i sagen. En kvinde er så psykisk påvirket, at hun ikke selv er i stand til at møde op i retten.

Derfor har retten gennemset en fem timer lang videoafhøring af kvinden. Alle forklaringer er afgivet bag lukkede døre.

Sagen fortsætter 25. marts, hvor den sidste af de forurettede skal fortælle sin version af det hændte.

Der ventes dom i sagen 5. april.

ritzau