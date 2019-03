Borgen Indefra Thulesen Dahl er usynlig, og Løkke er vred

Krænkelser

Det var med begrundelsen, at han var overbelastet og udmattet, at formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i slutningen af 2017 trak sig fra posten. Men det var ikke hele sandheden, erkendte den tidligere formand Lasse Quvang Rasmussen selv i denne uge på Facebook, efter at flere medier forgæves havde forsøgt at få ham i tale. Hans afgang skyldtes, at han havde optrådt grænseoverskridende over for flere yngre kvindelige medlemmer af ungdomspartiet. Kvinderne havde først henvendt sig til forretningsudvalget, der gav Quvang Rasmussen den sanktion, at han ikke måtte drikke alkohol til partiets arrangementer. Den sanktion overholdt den daværende formand ikke, og derfor henvendte kvinderne sig i stedet til DSU’s hovedbestyrelse, hvor flere personer fra partiets top på Christiansborg også sidder. Ifølge Jyllands-Posten var også pressechef Mads Brandstrup orienteret om sagen.

Gruppesekretær Henrik Dam Kristensen fastholder dog over for Jyllands-Posten, at DSU har handlet »modent og voksent«. Sagen kommer, efter at Information for nylig beskrev, hvordan kvinder fra Liberal Alliances Ungdom i anonyme vidnesbyrd fortæller om voldtægt, overgreb og krænkende kommentarer i regi af ungdomspartiet. Også et medlem fra Konservativ Ungdom har over for Radio24syv berettet om seksuelle krænkelser i sit parti.

Utilfredse DF’ere

Hvor andre partier ofte må bøvle med et politisk bagland, der offentligt lufter sine frustrationer over politikkerne på Christiansborg, er det ikke noget, partitoppen i Dansk Folkeparti bruger mange kræfter på. Kritiske røster er et sjældent fænomen i partiet – i hvert fald i offentligheden. Efter en række dårlige meningsmålinger, hvor DF står til at miste omkring hver fjerde vælger, fik DR ikke desto mindre fat i en række lokalfolk, der ikke var helt tilfredse med partiformand Kristian Thulesen Dahl.

»I ordets bogstavelige forstand er han for usynlig. Han skal markere sig mere«, sagde eksempelvis Poul Rikardt Jørgensen, lokalformand i Ishøj.

Over for DR erkendte Thulesen Dahl, at han måske godt kunne være mere synlig, og at målingerne er for dårlige – endda i en sådan grad, at de kan være på vej til at spænde ben for ambitionen om regeringsdeltagelse.

»Skal vi i regering efter et valg, så skal det være, fordi vi har danskernes opbakning, og der skal vi op omkring de 17 procent«, sagde han.

Hvor svær en valgkamp, der venter forude, fik han en forsmag på torsdag. Her var han for første gang i direkte duel med sin nye udfordrer på udlændingepolitikken, Nye Borgerliges Pernille Vermund, der ikke var bleg for at sætte ord på, hvor lidt vælgerne i hendes optik hidtil har fået ud af at stemme på DF.