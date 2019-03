'De støtter mig, fordi jeg er et politisk godt projekt'

Det er ikke noget problem at tage imod penge kapitalforvaltere, hvis arbejde Alternativet forsøger at bekæmpe, så længe pengene går til et grønt formål. Det forklarer Theresa Scavenius i et interview med Politiken, efter store donationer til folketingskandidaten har vakt røre i dele af hendes eget parti.

Du har modtaget 50.000 kroner i donation fra Thomas Rudbeck, som stiftede kapitalforvaltningsselskabet Capital Four. Nogle af dine partifæller er utrygge ved, om de penge, du har fået, er tjent på ’klimafjendtlige’ investeringer. Deler du den bekymring?

»Ej, det gør jeg virkelig ikke. Så vidt jeg er orienteret, handler det om helt almindelige investeringer for pensions- og forsikringsselskaber. Hvis folk er utrygge, kan jeg ikke affeje den. Sådan er verden. Der laves investeringer rigtig mange steder. Men det er spøjst, at man skulle være meget klimafjendtlig, hvis man investerer i en klimaforskers valgkamp. Det paradoks kan man lige tænke over«, siger Theresa Scavenius, der er klimapolitisk forsker på Aalborg Universitet.

Frygten fra nogle medlemmer er, at pengene kan være tjent på investeringer i sort energi, våben handel, sådan nogle ting. Bør det undersøges?

»Jeg synes ikke, man bør undersøge noget på baggrund af 50.000 kroner. I den store sammenhæng er det et lille beløb, og der er grænser for, hvor meget tid, vi har. Nogle gange er det en afvejning af, hvor meget man vil gå ned i detaljerne og historikken, og hvor meget man vil kigge fremad«.

Du har også modtaget 50.000 kroner fra Hans August Lund, som i årevis var højtstående medarbejder i Goldman Sachs. Er det et problem at modtage penge fra sådan en som ham?

»August er kendt som at være klimakriger og er gået all in på alle mulige sindssyge klimaprojekter. Herunder har han valgt også





Kan man forråde egne principper i kampen for klimaet?, spørger flere medlemmer i Alternativet i Nordsjælland i disse dage. Folketingskandidat og klimapolitisk forsker Theresa Scavenius har modtaget 300.000 kroner i donationer til sin valgkamp, selv om Alternativet vil forbyde donationer over 1.000 kroner.

Det mener Scavenius ikke selv er et problem, fortæller hun i et interview med Politiken.

Din partiformand Uffe Elbæk sagde i august, at »penge betyder i dag alt for meget i politik, og derfor vil vi gøre alle politiske donationer over 1.000 kroner ulovlige«. Er du enig i den politik?

»Ja - som en langsigtet vision om, hvordan vi kan ændre partistøtten i dansk politik. Det handler om en grundlæggende omlægning af, at staten skal give mere til partierne, og derfor skal der komme mindre fra privatpersoner og virksomheder«.

Hvad er problemet med at have penge i politik?

»Det synes jeg falder uden for det, vi skal snakke om her«.

Men hvis du har en målsætning om at få penge ud af politik, er det vel fordi, du mener, der er et problem med, at der er penge i politik?

»Det hænger sammen med, hvordan vi forstår demokratiet. Det er ikke fordi, der er et konkret problem i Danmark, men fordi vi ser, at globalt set er der store udfordringer med for mange penge i politik«.

Men I har som målsætning at forbyde donationer i Danmark. Og nu hører jeg dig sige, at du ikke mener, der er et problem?

»Jeg ved det ikke konkret, der er ikke nok forskning om det. Hvis vi kigger på korruptionsindekset, er det ret lavt i Danmark. Så på den måde er det ikke et stort problem. Men i Alternativet har vi masser af politikker om, hvordan vi kan forbedre og styrke demokratiet«.

Svækker det demokratiet, at der er penge i politik?

»Som sagt er der nogle store udfordringer globalt set, i USA og Europa«.

Men Alternativet laver vel ikke dansk politik på baggrund af, at der er problemer i USA eller i Europa?

»Det kan sagtens være inspiration. Jeg er ny kandidat og nyt medlem, så jeg har ikke været med til at udvikle den del af politikken«.

’De støtter min sag’

Du har fået 300.000 kroner fra tre donorer. Det har skabt debat i storkredsen. Hvad er din analyse af den debat?

»Som jeg forstår det, så er problemerne løst. Der blev holdt et møde i onsdags, hvor jeg ikke kunne deltage, men hvor man lagde de her ting bag sig. Nu skal vi fokusere på valgkamp og stå sammen om det«.

Nogle medlemmer kunne godt tænke sig en fordelingsnøgle, hvor donationerne fordeles mellem jer seks kandidater i storkredsen?

»Det har jeg ingen kommentarer til. Det har jeg ikke hørt om. Det kan jeg ikke kommentere på. Mange af de donationer, jeg har fået, er givet specifikt til mig, som klimapolitisk forsker i dansk politik. Det må du spørge de andre om, hvad de mener med det«.

Der har været kritik af, at to af investorerne står bag Cofoco-restaurantkæden, som ikke har overenskomst med deres ansatte. Er det et problem?

»Det ved jeg ikke nok om. Jeg har hæftet mig ved, de er grønne investorer, der har solcelleparker og sikret sig, at deres projekter er så grønne som muligt. Og de vil den grønne omstilling«.

Er det generelt vigtigt, at der er overenskomster?

»Det er ikke relevant for den samtale, vi har nu, men ja, selvfølgelig«.