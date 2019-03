Frafalden DF-vælger: Jeg frygter for trygheden for vores børn og børnebørn

Allerværst var det, da flygtningene i sommeren 2015 flyttede ind i det gamle sygehus.

Kampen om højrefløjen I seneste Megafon-måling lavet for TV 2 og Politiken står Dansk Folkeparti til en tilbagegang på 7,7 procentpoint fra valgresultatet i 2015. I denne uge gik kampen om vælgerne på højrefløjen for alvor ind, da Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund, mødte Dansk Folkepartis partileder, Kristian Thulesen Dahl, til en duel i Aabenraa.

Over 200 personer fra Somalia, Syrien og andre lande på et nyt asylcenter kun 300 meter fra den lejlighed i Faaborg, hvor Mette Arndt bor med sin 22-årige datter.

»Centeret blev bare trukket ned over hovedet på os. Der var en høring, men beslutningen var jo allerede taget«, forklarer den spinkle 59-årige kvinde.

Det var, kun få dage efter at Dansk Folkeparti havde vundet en bragende sejr ved folketingsvalget. Det parti, som Mette Arndt lige havde stemt på, fordi de ville løse udlændingeproblemerne i Danmark.

»Vi var helt oppe at køre på valgaftenen. Det var jo en kæmpe sejr, så nu skulle der ske noget«, forklarer hun.

Siden er hun blevet skuffet.

Mette Arndt er oprindelig butiksuddannet, men har i mange år arbejdet som pædagogmedhjælper, indtil hun for 15 år siden blev tvunget fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Kronisk fibromyalgi betyder, at hun i dag er førtidspensionist. Der er gode dage og dårlige dage og overvældende træthed.

Hvor Mette Arndts skikkelse er lille og fin, er hendes holdninger det modsatte. Hun debatterer ofte på Facebook, og hun kan godt lide at blande sig. Faktisk føler hun sig forpligtet til det.

»Jeg har ikke tidligere interesseret mig så meget for politik, men jeg føler, at jeg er nødt til at åbne munden nu. Jeg frygter for trygheden for vores børn og børnebørn«.

Og den frygt blev til virkelighed med det ny asylcenter.

Fem kilometer derfra blev et andet asylcenter indrettet, og det gav en stor befolkningstilvækst i den by, Mette Arndt ellers beskriver som fredelig og stille. Hun husker, at der var uroligheder på asylcentrene. Der var snak om, hvordan der blev stjålet fra de lokale butikker, og nogle nabobørn til centeret var blevet råbt efter. Alle frygtede, at husene ville blive umulige at sælge. Problemer, de ellers kun havde læst om, kom ind i nabolaget, forklarer Mette Arndt.

»Det var meget utrygt. De var overalt, og vi troede, at vi var i udlandet, når vi gik ud. Vi gik med hårlak i lommen for at kunne forsvare os. Vi sendte ikke vores døtre ud, og vi gik ud og luftede hund i grupper«, husker Mette Arndt om den tid, hvor hun for alvor kom i tvivl om, hvorvidt Dansk Folkeparti var partiet, der kunne løse Danmarks flygtningeproblemer.

Nu taler de om at sende kriminelle asylansøgere til en øde ø! Jo tak, men så skal det være uden færgeafgang. Og det kommer jo aldrig til at ske; det er bare valgflæsk

Mette Arndt understreger, at hun ikke skærer alle »gæster«, som hun kalder flygtningene, over én kam. Hun og datteren åbnede deres hjem for en ghanesisk mand, som de underviste i dansk. Faktisk var han ikke flygtning, for han havde boet en årrække i Italien og var kommet til Danmark for at få en uddannelse.

»Han var meget sød, og han kunne godt forstå, at vi ikke var så glade for at have asylcenteret lige der. Vi underviste ham, og vi gjorde det også for at finde ud af, hvad der foregik i asylcentret, så på den måde var det også for vores egen vindings skyld«, forklarer hun.

Velfærden er truet

I dag er Mette Arndt overbevist om, at Dansk Folkeparti ikke får hendes stemme ved det kommende valg. Hun er dermed en af de vælgere, som fylder i meningsmålingerne, der på tværs af analyseinstitutter viser, at Dansk Folkeparti ligger til et markant fald i tilslutningen i forhold til ved valget i 2015.

Partiet er blandt andet presset af Nye Borgerlige, hvis partileder, Pernille Vermund, i denne uge mødte Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, til den første duel før det kommende valg.

Mette Arndt er især skuffet over, at Dansk Folkeparti efter valget i 2015 ikke fik del i regeringsmagten.

»DF fik så mange mandater, at Kristian Thulesen Dahl kunne have væltet regeringen. Partiet kunne have fået ministerposter og have taget ansvar. Men de gav magten til ’u-Løkke’ – ja, sådan kalder jeg ham«, siger hun med et skævt smil.

Fordi Dansk Folkeparti ikke gik i regering, har partiet ikke formået af føre en stram udlændingepolitik, og det betyder, at Danmarks velfærd er i fare, mener Mette Arndt.

»Flygtningene koster mange penge, og de burde jo kun være på besøg, men vi ser, at de ikke bliver sendt hjem. Det er penge, vi bare ser forsvinde, så vi er mange, som er så trætte af alt det ovre på Christiansborg. Politikerne er en masse djøf’ere, som bare tænker mig, mig, mig«.

Thulesen Dahl ville vel sige, at han fik mere indflydelse ved at stå uden for regeringen, og at han har fået en række stramninger?