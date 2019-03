En god dag for verdens ældste og en dårlig dag for de endnu ufødte

En god dag for ...

Alderdommen. Hvis man spørger verdens ældste, den 116-årige japanske kvinde Kane Tanaka, om, hvornår i livet hun var mest lykkelig, falder svaret prompte: »Lige nu«. Og hvorfor ikke? Hver dag står hun op klokken 6 og gør de ting, hun holder allermest af. Det drejer sig blandt andet om at løse matematiske opgaver og tegne, og så elsker hun et godt brætspil. Her er det klassiske Othello favoritten. Kane Tanaka er netop blevet anerkendt af Guinness Rekordbog som verdens ældste. Hun blev født i 1903, godt et årti før Første Verdenskrig og mere end 35 år før den næste krig i rækken. Ja, og så skulle der selvfølgelig også gå langt over 100 år, før Donald Trump blev præsident. I Kane Tanakas nuværende dagsform klarer hun sagtens en præsidentperiode til. Med eller uden Donald.

En dårlig dag for ...

Ungdommen. Der er mange fornuftige grunde til at holde op med at ryge. En af dem kunne være, at man er blevet gravid. Men nu er mennesket jo en løjerlig størrelse, og fornuft er ikke altid vores stærkeste side, når nydelse og afhængighed sådan står og lokker. Derfor er der også mange vordende mødre, der fortsætter med at ryge, selvom det nok ville være bedst for baby inde i maven med et stop. I Odense kender man alt til det problem, og derfor skal kommunens sundhedsudvalg i den kommende uge tage stilling til, om man skal lokke gravide til at droppe tobakken mod en kontant belønning på 1.000 kroner. Morten Grønbæk, der er læge og direktør for Statens Institut for Folkesundhed, siger til Ritzau, at lignende ordninger i udlandet har været afprøvet med succes. Især på kort sigt ... »Men hvis bare det får moren til at lade være med at ryge i 6 eller 9 måneder under graviditeten, så er det også godt«, siger Morten Grønbæk til Ritzau. Og så får man jo alligevel en god favnfuld cigaretter for 1.000 kroner.