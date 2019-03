Vi sætter mere ind på at bevare parforholdet: Færre går fra hinanden

Flere er blevet opmærksomme på, at det vedvarende parforhold har brug for forebyggende indsatser, siger direktør for Center for Familieudvikling

Flere par bliver sammen. Især i hovedstadsområdet.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. De seneste fire år er antallet af skilsmisser på landsplan faldet med 8,3 procent. I 2015 blev 16.290 således skilt, mens antallet i 2018 lå på 14.936.

Og i hovedstaden er tendensen særlig tydelig. Her er antallet af ægtepar, der bliver skilt eller separeret faldet med 12 procent siden 2015.

P4 København har ringet rundt til otte parterapeuter i hovedstadsområdet for at høre, om det er en tendens, som de mærker noget til. Og det er det, lyder meldingen. Københavnerne søger i stigende grad hjælp til deres parforhold.

Parterapeut Anne Dorthe Davidsen, der har praksis i Charlottenlund og Hørsholm, er en dem, der oplever større efterspørgsel. Hun fortæller til P4, at en del par kommer for at forebygge eventuelle kriser.

»Der er rigtig mange, som tænker over, at de gerne vil gøre noget for at bevare det gode parforhold og måske endda forbedre det lidt«, siger hun.

Psykolog og direktør i Center for Familieudvikling, Mattias Stølen Due, vurderer, at det faldende antal par, der går fra hinanden, viser, at danskerne er blevet mere opmærksomme på, at der skal kæmpes, hvis parforholdet skal holdes i live.

»Flere indser, at parforholdet er noget, man aktivt skal tage hånd om, og at vi ikke bare kan forlade os på, at de gode følelser varer ved«, siger han til P4.

Politiken