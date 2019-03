Unge ignorerer advarsler: Politiet sigter 148 personer for distribution af børneporno i Umbrella sag

50 af de nye sigtede har delt video med nøgne unge, selv om de forlængst burde være klar over, at det ville være strafbart, siger politiet.

Politiet har sigtet 148 nye personer i den store Umbrella-sag om spredning af børneporno.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

40 af de sigtede er under 18 år. 126 af de sigtede er drenge eller mænd. Og en tredjedel af de sigtede, cirka 50, har delt materialet, efter at sagen blev kendt i medierne for mere end et år siden og har altså ignoreret de mange advarsler om, at det var strafbart at dele det.

»Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen. Alle burde på dette tidspunkt være klar over, at der er tale om deling af børneporno, som kan få meget alvorlige konsekvenser for både offeret og for den, som deler«, Flemming Kjærside, som er politikommissær i Nationalt Cybercrime Center (NC3).

De nye sager Fyn: 10

København: 22

Københavns Vestegn: 23

Midt og Vestjylland: 12

Midt og Vestsjælland: 14

Nordjylland: 8

Nordsjælland: 14

Syd og Sønderjylland: 16

Sydsjælland og Lolland Falster: 10

Sydøstjylland: 7

Østjylland:12

Total: 148

I forvejen er to små to håndfulde personer dømt for at dele en video af to unge i sagen, som begyndte at rulle i 2018.

På en video optaget i Nordsjælland i 2015 ses to nøgne 15-årige og flere påklædte personer.

Da de to personer på videoen er under 18 år, har sagen været kørt som en overtrædelse af reglerne om distribution af børneporno.

Tidligere i år stadfæstede Højesteret dommen i en af de prøvesager, der har været ført for at lægge en passende strafniveau efter at mere end 1.000 personer - hovedsageligt unge - var blevet sigtet.

Sagen kort: Pornografiske videooptagelser af mindreårige blev i maj 2015 optaget i et privat hjem i Nordsjælland og senere spredt på hele internettet. I januar 2018 rejste politiet 1.004 sigtelser af primært unge mennesker for at have delt materialet på Facebook Messenger. Det er danmarkshistoriens største sag om deling af intimt materiale uden samtykke. Sagen har navnet Operation Umbrella. Ni prøvesager har indtil videre ført til alt fra frifindelse til bødestraffe og betingede fængselsdomme.

Højesteret valgte i januar at idømme en af de tiltalte, en 20-årig mand, 40 dages betinget fængsel for at have delt børneporno. Højesteret besluttede samtidig at den 20-årige skulle betale 10.000 kroner til pigen i videoen og 2.000 kroner til drengen i videoen.

Flemming Kjærside håber, at dommen fra landets øverste ret vil have en præventiv effekt.

»Lad være med at dele den slags videoer. Lige meget om det er børneporno eller ej, er det ulovligt og strafbart at dele intimt materiale. Der er kun tabere i denne slags sager. Gerningsmanden bliver straffet og får pletter på straffeattesten, og ofret bliver krænket igen og igen og igen, hver gang videoen bliver delt«, siger han i pressemeddelelsen.