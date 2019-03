Red Barnet Psykolog: »Der er nogen, som tænker, at det alligevel ikke rammer mig« Politiet oplyser mandag, at det har sigtet yderligere 148 i Umbrella-sagen om deling af en krænkende video.

I januar 2018 blev 1004 personer sigtet for at dele en krænkende video med seksuelt indhold.

I videoen ses en 15-årig pige og en jævnaldrende dreng.

De 1000 personer blev sigtet for børneporno, og politiet advarede om, at det er strafbart at dele videoen. Alligevel blev videoen efterfølgende delt gentagne gange.

Og mandag har politiet meddelt, at 148 nye er sigtet i sagen. 50 af dem har ifølge politiet delt videoen efter den massive medieomtale.

Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet, tager det som et udtryk for, at nogen er ligeglade med konsekvenserne, og nogen måske ikke tror, at det har nogen konsekvenser at dele.

»Der er gået lang tid, før at sagerne er kommet gennem retssystemet. Det var først for nylig, at Højesteret idømte 40 dages betinget og erstatning til offeret.

»Der er nogen, som tænker, at det alligevel ikke rammer mig. Og så er der nogen, hvis moralske kompas er så meget ude af kurs, at de er ligeglade med, hvilke konsekvenser det har«, siger han.

Han mener samtidig, at de nye sigtelser viser, at internettet ikke glemmer.

»Det man foretager sig på nettet, bliver ikke bare slettet og fjernet. Derfor er det let for politiet at finde dokumentation og bevis for det, der er sket - også for flere år siden, siger Kuno Sørensen.

Han påpeger, at videoen aldrig vil forsvinde fra nettet.

»Det betyder for ofrene, at krænkelsen, ved at nogen ser på den, fortsætter år efter år, siger han.

Efter de cirka 1000 sigtelser i januar 2018 blev ni prøvesager gennemført i retten, og den sidste blev afgjort i Højesteret i januar. Her fik en ung mand 40 dages betinget fængsel for børneporno og blufærdighedskrænkelse.

Nu er 148 nye blevet sigtet i sagen. 40 af de nye sigtede er under 18 år.

Blandt de cirka 1000 første sigtede er rigtig mange unge, og Kuno Sørensen påpeger, at der er brug for vejledning til børn og unge.

Samme budskab kommer fra Børns Vilkår. Organisationen vil have indført et digitalt duelighedsbevis til små børn.

»Når vi sender børn ud i trafikken, tager de en lille cyklistprøve, hvor de rustes til at færdes i trafikken gennem kendskab til færdselsregler og praktiske øvelser.

»Noget lignende bør vi indføre for børn op igennem skoletiden ved et 'duelighedsbevis' eller en årlig temauge, hvor emnerne varierer alt efter børnenes alder.

»Vi skal sikre os, at børnene kender både til lovgivning og rettigheder samt har forståelse for, hvordan man er en god ven og passer på hinanden på nettet, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

ritzau