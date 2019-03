Sådan opstod klimastrejkerne

20. august 2018, Stockholm, Sverige. Greta Thunberg, 15 år, sætter sig i skoletiden foran Riksdagen i Stockholm i tre uger op til valget i protest mod, at politikerne ikke arbejder for at nedbringe global opvarmning. Efter valget strejker hun hver fredag under titlen ’Fridays for future’.

4. september, Den Haag, Holland. Nogle få elever strejker foran parlamentet. Senere på måneden er der enkelte personer, der gør som Greta Thunberg i Berlin, Tyskland, i Zeist, Holland, og i Ontario, Canada.

20. oktober, Helsinki, Finland. 10.000 elever strejker fra skole, og Greta Thunberg holder en tale, der går viralt.

30. november, globalt. ’Fridays for future’ mobiliserer 800 danske børn, der bliver hjemme fra skolen i 6 danske byer. I alt 27 lande er med. I Australien er omkring 10.000 på gaden.

17. december, Katowice, Polen. Ved klimatopmødet COP24 giver Greta Thunberg verdens ledere en opsang.

17.-18. januar i Schweiz og Tyskland. Den hidtil største skolestrejke i flere byer, hvor 45.000 elever droppede timerne.

22. januar 2019, Paris, Frankrig. 5.000-8.000 skolebørn går på gaden i klimastrejker.

31. januar, flere belgiske byer. 30.000 skolebørn går på gaden om torsdagen, som er blevet klimastrejkedagen i Belgien.

1. februar, Norden. 12 byer deltager med omkring 3.500 unge i Danmark og Færøerne. Også i resten af Norden strejkes der, især i Sverige, hvor langt over 100 byer er med.

8. februar, Tyskland. Der skolestrejkes over 50 steder i Tyskland med 21.000 deltagere. Samme dag også skolestrejke i Frankrig.

15. februar, Storbritannien: Den første nationale strejke, som fordømmes af Theresa May.

21. februar, Bruxelles, Belgien. Thunberg taler i Buxelles. Over 10.000 strejker over hele landet. Ugen efter taler hun i Antwerpen, mens over 12.000 elever strejker i belgiske byer. Greta Thunberg deltager.

1. marts, Hamburg, Tyskland. 10.000 strejker, og Greta Thunberg deltager.

15. marts, globalt. Over 1.000 byer i 89 lande på alle beboede kontinenter vil gå i skolestrejke Asien, Sydamerika, Australien og Afrika. I Danmark er der anmeldt mindst 32 demonstrationer i 27 byer. Der vil være klimastrejker fredag i:

Aalborg, Aarhus, Aars, Esbjerg, Frederiksberg, Frederikshavn, Hillerød, Kerteminde, Kolding, København, Køge, Lyngby, Middelfart, Nykøbing Falster, Næstved, Odder, Odense, Ribe, Ringkøbing, Roskilde, RUC, Rønne, Silkeborg, Svendborg, Sønderborg, Sorø, Vejle, Viborg.

Se mere på klimastrejke.org.