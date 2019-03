Assens Kommune ruller besparelser tilbage: Kun gulvvask hver sjette uge. Ups... det var en fejl

Det vakte landsdækkende opsigt, da Assens Kommune sænkede standarden hos modtagerne af hjemmehjælp ved at aflyse al gulvvask. Samtidig sænkede kommunen niveauet for almindelig rengøring fra hver tredje til hver femte uge. De fynske politikere måtte da også for et par uger siden æde besparelsen i sig igen efter massive protester.

Men af en ny version af oversigten over kommunens serviceniveau, som borgerne har haft til høring frem til torsdag, fremgik det, at rengøringshjælpen til gengæld strammes på andre punkter: Fremover vaskes der kun gulve i stuer og soveværelser hver sjette uge. Det skal sammenlignes med, at normalniveauet var hver fjerde uge indtil sidste efterår.

Nu viser det sig så, at det tilsyneladende var en skrivefejl.

»Vi er blevet gjort opmærksomme på det, og den er sgu suset gennem korrekturen i flere omgange«, forklarer vicedirektør i velfærdsforvaltningen, Michael Bjørn.

»Det er jo skideærgerligt, for vi har forstyrret med irritationer, men det må vi nogen gange stå på mål for, når tidsfristerne er ultrakorte«.

En anden forringelse i den nye serviceoversigt, som til gengæld fastholdes, er, at de ældre i Assens Kommune ikke længere som udgangspunkt skal have vasket tøj hver uge. Det bliver nu hver anden uge. Og så står det også fast, at fire daghjem, som mange ældre bruger for at få sociale relationer og fysisk træning, lukkes.

Det og meget mere er med i et såkaldt reduktionskatalog, efter at embedsmænd og politikere sidste år opdagede, at der pludselig manglede 68 millioner kroner på den assenske velfærdskonto.

Går den, så går den

Et medlem af protestgruppen »Assens kommunes svigt af de ældre«, Poul Hansen, der har gennemgået kommunens nye standard for ældrepleje, ved ikke, hvad han skal mene om den påståede fejl med, at der skal gå seks uger mellem, at hjemmehjælperne svinger gulvkluden i stuer og soveværelser:

»Det gælder jo for embedsmændene om at finde en grimasse, der kan passe. Ingen tvivl om at de har travlt på grund af alt det tummel, der har været. Men man kan også anlægge den vurdering, at de har tænkt: Går den så går den«.

Vicedirektør i velfærdsforvaltningen Michael Bjørn afviser, at man på rådhuset skal have tænkt sådan: »Den tilgang har vi på ingen måde. Jeg har et ansvar i en forvaltning, hvor vi hver dag søger de bedst mulige løsninger for vores borgere ud fra akkurat den ramme, vi er givet«

Poul Hansen fra borgergruppen vurderer, at Assens Kommune fortsat »ligger i absolut bund med niveauet for ældrepleje«. Ikke kun på grund af sjældnere tøjvask og lukkede daghjem.

Men også fordi der skæres på hverdagsrehabiliteringen, som er den indsats, der skal gøre de ældre mere selvhjulpne. Her er Poul Hansen faldet over en række ændringer i formuleringerne:

I de gamle tekster stod der, at når ældre første gang søger om hjemmehjælp »vil« en tværfaglig gruppe medarbejdere vurdere borgerens samlede situation. I det nye udkast til kvalitetsstandard er »vil« ændret til »kan«.

Et andet eksempel: I den gamle standard nævnes, at den ældre har mulighed for at »have« en bisidder, når kommunens folk skal bedømme deres behov. I den nye formulering står der, at borgeren har mulighed for at »inddrage« en bisidder.

»Det viser, at der vil blive slækket på grundigheden, når de ældres behov skal måles, selv om der udtrykkeligt i loven står, at de har krav på en konkret og individuel vurdering«, mener Poul Hansen.

»1200-1400 ældre skal nu have deres hjælpebehov vurderet én gang til, fordi politikerne har rullet de oprindelige rengøringsbesparelser tilbage. Det koster selvfølgelig personaleressourcer«.