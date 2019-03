På nogle skoler har lærerne det svært med, at elever forlader timer om fredagen for at gå til klimastrejke. På friskolen KonTiki i Hillerød, opkaldt efter opdagelsesrejsende Thor Heyerdahls sivbåd, var det engelsklæreren selv, der gjorde eleverne i 9. klasse opmærksom på, at de har lov til at strejke.

»Man kan godt sige, at lærerne ser mere end positivt på, at vi engagerer os i klimasagen«, fortæller Bastian Dahl Allerup, der sammen med sine fire kammerater fra 9. klasse på KonTiki og kammerater fra Den Alternative Skole inde i Hillerød står bag klimastrejken på fredag.

Fredagens globale strejke bliver den største og mest verdensomspændende, siden den svenske teenager Greta Thunberg satte den grønne ungdomsbevægelse i gang i sommeren 2018, da hun i stedet for at gå i skole satte sig foran Riksdagen for at protestere over politikernes manglende indsats for at bremse den globale opvarmning.

»Jeg var inde og se ’Mod alle odds’ på Betty Nansen, instrueret af Tue Biering, her i januar, hvor der kun var børn på scenen, der remser fakta op om, hvordan vores fremtid ser ud. Økonomi, jobs, uddannelse, klima. Der gik det op for mig, at vi har ikke lang tid, før det hele ryger i lokummet«.

Serie Det grønne ungdomsoprør På fredag strejker skoleelever og studerende for klimaet i mere end89 lande i over 1.000 byer (heraf mindst 27 i Danmark). Eleverne vil have verdens politikere til at overholde Paris-aftalen, der sikrer en temperaturstigning på under 2 grader. Græsrodsbevægelsen Fridays for futureer inspireret af den 16-årige svensker Greta Thunberg, der siden august har strejket fra skole hver fredag for at påpege klimaproblemerne. I de kommende dage sætter Politiken fokus på den voksende protest. Se tilmeldte lande og byer fridaysforfuture.org Vis mere

Det siger Bastian Dahl Allerup, der også har været engageret i Socialistisk Ungdomsfront SUF, og som efter oplevelsen på teatret gik sammen med klassekammerater om at lave deres første klimastrejke 1. februar.

På KonTiki med 210 elever, der bor i det palæ, som husede teglværkets direktør, kalder lærerne sig for kaptajner og styrmænd, mens eleverne er matroser. Den enorme diskokugle over ’broen’ er en globus, og ved skolevalget for nyligt var klimaet det vigtigste emne overhovedet.

Alle tøffer rundt i strømpefødder eller sutsko på bræddegulve og linoleum, og når matroserne laver mytteri i klimaets navn, så får de også lov at låne det store militærkomfur, som ellers bliver opbevaret i et skur ved bålpladsen.

Styr på suppen

Til ære for fotografen bakser Bastian og hans fire klimakammerater komfuret ud i dagslyset. Bastian Dahl Allerup forklarer, at netop komfuret her er vigtigt, hvis de skal lave en bedre demonstration end 1. februar, hvor de havde deres klimastrejkedebut inde på torvet ved Frederik VII’s statue i Hillerød.

»Sidste gang havde vi også økologisk suppekøkken, men det foregik på et vakkelvornt bord med en kogeplade. Det var alt for farligt, og vi havde ikke nok. På fredag har vi styr på det«, siger Bastian Dahl Allerup med henvisning til den tre meter høje armygrønne skorsten, som er så bundsolidt, at fem mand knap kan rokke det.

Fakta

Tips til klimastrejke



Få styr på det lavpraktiske. Tilladelser, og hvor mange der kommer. Hvad har I brug for af plads, suppe og andet? Regn ikke med antal deltagere på Facebook, det holder sjældent. Hvor skal I stå? Find en scene eller noget andet, så alle kan se. Vær præcise med jeres budskaber. Både på sociale medier, på skilte, og hvis I skal interviewes. Bliv en del af ’Fridays for future’, så får I mere gennemslagskraft. Så er det også lettere bagefter at gå ud og søge penge og støtte. Skab et fællesskab, for eksempel med klimasange og sjove aktiviteter. Kilde: Bastian Dahl Allerup, 9. klasse på KonTiki-skolen i Hillerød. Flere tips hos klimastrejke.org, der er den danske forbindelse til ’Fridays for future’. Vis mere

»Om det nytter? Det tror jeg, når jeg tænker i perspektivet fra ungdomsoprøret. Det flyttede noget og førte til mange holdningsændringer. For eksempel banede det vejen for rødstrømper og kvindebevægelse. Jeg håber, klimabevidstheden breder sig og bliver en almen ting. I starten frygtede jeg, at det var sådan en københavnerting, men nu tror jeg på det«.

Dinah Wettergren tilføjer: »Der kommer en større og større bevægelse. Også i Danmark. Jo flere der hører om klimaproblemerne, jo mere bliver det bliver spredt«.

Også Vigga Graff Frederiksen fornemmer at opmærksomheden vokser: »Det er ikke bare et lille problem, men måske det største problem nogensinde. Det presser også politikerne til at gøre noget, at vi er så mange«.