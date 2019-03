Landsret skærper dom mod to mænd for voldtægt af 17-årig

Østre Landsret har skærpet en dom mod to mænd på henholdsvis 40 og 59 år for at begå voldtægt mod en 17-årig pige i Rønne på Bornholm.

Byretten dømte mændene til halvandet års fængsel i december, men tirsdag skærpede landsretten straffen til to års fængsel.

Retten lagde vægt på forbrydelsens grovhed, og at den kriminelle handling gik ud over en mindreårig.

Det skriver TV2 Bornholm.

De to mænd har siddet fængslet siden domsafsigelsen i december, og inden da var de varetægtsfængslet.

Ifølge sigtelsen, der blev læst op for offentligheden i november, skete voldtægten mellem klokken 18 og 23 den 28. september 2018.

De to mænd skulle forinden have aftalt at voldtage pigen, og voldtægten blev begået af den 59-årige med tilskyndelse fra den 40-årige.

De to mænd nægtede sig skyldige.

ritzau