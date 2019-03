Cevea henter direktør fra Politiken

Per Michael Jespersen skifter fra lederskribent på Rådhuspladsen til chef for venstrefløjs-tænketank

Politiken-profilen Per Michael Jespersen bliver direktør for tænketanken Cevea fra 1. maj.

Tænketanken, der er 'uafhængig og progressiv' og finansieret af fagbevægelsen, får samtidig ny vicedirektør og analysechef, Asbjørn Sonne Nørgaard.

Han kommer fra en stilling som professor i statskundskab på SDU, hvor han har forsket i arbejdsmarkeds og socialpolitik.

»Jeg er glad for og stolt over, at det er lykkedes at få to så stærke kræfter til at stå i spidsen for Cevea«, siger formanden for tænketanken, Anders Dybdahl.

»Med de to kapaciteter får vi en ledelse med stor tyngde, viden og erfaring indenfor dét at lave samfundsanalyser, dét at sætte dagsordener og dét at engagere mennesker i samfundsdebatten«.

Per Michael Jespersen, som er cand.scient.pol., kommer fra en stilling som redaktionschef på Politiken, hvor han har været lederskribent og de seneste år har udviklet uddannelser, kurser og netværk. Han har en fortid som chefredaktør for LOs ugebrev A4 fra 2005 -2009.

»Den unikke danske velfærdsmodel, som jeg brænder for, slår sprækker i disse år med øget ulighed, utryghed, svækket social mobilitet, voksende kløfter og en offentlig velfærd under pres. Det stiller krav om nye progressive løsninger og måder at udvikle politik på. Her skal Cevea spille en nøglerolle«, siger Per Michael Jespersen.

»Efter mange års idékrise er centrum-venstre langt om længe ved at vågne op til dåd«, mener han. Og den bevægelse skal tænketanken stimulere.

»Udfordringerne trænger sig på: Hvordan håndterer vi uligheden og uddannelseskløften? Hvordan øger vi den sociale mobilitet? Hvordan sikrer vi socialt blandede boligområder og skoler? Hvordan styrker vi velfærden og den offentlige sektors rolle i samfundsøkonomien? Hvordan giver vi klimaomstillingen social balance? Og hvordan bygger vi bro mellem lavt- og højtuddannede og land og by?«

Den tidligere direktør for Cevea, Kristian Weise, er nu generalsekretær for Oxfam IBIS.