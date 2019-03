Regeringen og DF vil investere over 112 milliarder i tog, veje og tunneler

Regeringen og DF er enige om infrastrukturaftale. Det betyder jernbaneprojekter og indkøb af tog for op mod 71,5 milliarder kroner, står der i aftalen.

Der skal blandt andet bygges nye veje og jernbaner, og de mest travle motorveje skal udvides eller forlænges.

Regeringen og DF afsætter i alt cirka 112 milliarder kroner til projekterne.

»Der har aldrig været brugt så mange penge på infrastruktur, som der gør de næste ti år. Der vil blive anlagt 450 kilometer ny vej rundt om i landet, og det vil en ske på en måde, så vi får et Danmark i bedre balance«, siger Finansminister Kristian Jensen (V).

»Der er nye projekter for i alt 50 milliarder kroner, mens igangværende projekter står for 21,8 milliarder kroner. Aftalen indeholder desuden i alt 22,5 milliarder kroner til vedligeholdelse af veje og jernbaner. Samtidig afsættes yderligere ekstra 6,1 milliarder kroner til vedligeholdelse af banestrækninger, som vil øge komforten for togpassagererne«, siger Kristian Jensen.

I aftalen ligger også etableringen af en tredje Limfjordsforbindelse. Og så vil Dansk Folkeparti droppe aftalen om den såkaldte togfond, hvis mål er, at passagerer kun skal bruge en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer.

»Dansk Folkeparti opsiger aftalen om togfonden. Det betyder, at Vejle Fjord-broen ikke bliver gennemført, hvilket giver økonomi til, at andre projekter kan gennemføres«, siger René Christensen.

Opdateres.

Ritzau/ALL