Uvis fremtid for blå trafikoffensiv 

Planen skal desuden betales via effektiviseringer på jernbanen samt udbytte på Storebælt efter 2024 og indtægter fra salg af parkeringshuse. I alt tæller det godt 10 mia. kroner.

Men flere af finansieringselementerne er behæftet med usikkerhed. Eksempelvis ligger der ingen konkret plan for, hvordan man skal effektivisere på jernbanen ligesom det er forudsat, at man kan sælge parkeringshuse for 1,5 mia. kroner uden at vide, om der er en køber.

En del af pengene - 5,8 mia. kr. - hentes desuden fra forventede indtægter til A/S Øresund, der ejer, driver og vedligeholder Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen. Men de penge kan kun bruges, hvis ikke dansk økonomi svækkes de kommende år.

»Der tages således aftalemæssigt forbehold for, at det kan blive nødvendigt at tilpasse de offentlige investeringer fremadrettet, herunder investeringerne i denne aftales projekter og puljer for at sikre en ansvarlig udvikling i dansk økonomi, herunder de offentlige finanser«, skriver regeringen i sin aftale.

I Dansk Folkeparti er finansordfører, René Christensen, rolig:

»Det er rigtigt, at hvis vi kommer ind i en lavkonjunktur, så har vi en ny situation. Vi har lagt det her sikkerhedsnet ind i aftalen, så vi ikke kommer til at bruge velfærdskroner på trafikinvesteringer. Men nu er vi på vej ind i højkonjunktur, så mon ikke det holder«, siger René Christensen.

Valgflæsk i 11. time

Under regeringens pressemøde glædede erhvervsminister Rasmus Jarlov sig over, at det var lykkedes at holde forhandlingerne så hemmelige, at ingen bortset fra regeringen og DF havde opdaget noget om indholdet i de uger, forhandlingerne er forløbet.

Adspurgt om et så snævert flertal kort før et folketingsvalg ikke lugter mere af valgflæsk end noget andet, svarede transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA):

»Vi vil ikke nødvendigvis have, at det her skal være en smal aftale; et smalt forlig. Hvis der er partier i Folketinget, der synes, at det her er et rigtig godt forlig, så vil vi meget gerne tage dem ind i kredsen og byde dem velkommen, så det kan blive et bredere forlig. Hvis de ikke ønsker det, så har danskerne et klart valg ved næste folketingsvalg«.

Burde I ikke have gjort en større indsats for at få nogle flere partier med i aftalen?