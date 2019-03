Kviksølvforurening på 60 år gammel Cheminova-grund er mere end 1.000 gange højere end grænseværdien Der er fundet kviksølvforurening på over 1000 gange grænseværdien ved gammel fabriksgrund, skriver region.

Den gamle Cheminova-fabriksgrund er mere forurenet end hidtil antaget.

Det viser nye undersøgelser ifølge Region Midtjylland.

I alt ligger omkring 15 tons pesticider og seks tons kviksølv gemt på Cheminovas gamle fabriksgrund,

På i alt tre grunde ved Harboøre Tange i Vestjylland deponerede virksomheden Cheminova i 1950'erne og 1960'erne giftigt affald.

Visse steder på den gamle fabriksgrund er der nu målt 4.000 milligram kviksølv per kilo jord.

Grænseværdien er 3 milligram kviksølv.

»Vi har vidst, at der er nogle meget forurenede steder på Cheminovas gamle fabriksgrund«, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

»Men vi havde ikke forventet at finde så kraftig og udbredt forurening i overfladejorden på hele grunden«.

Produktionen på grunden begyndte i 1953 og blev i 1961 flyttet til den nuværende grund på Rønland umiddelbart nord for.

Der findes tre generationsforureninger i Region Midtjylland centreret omkring Cheminovas produktion af blandt andet midler til insektbekæmpelse.

Foto: Joachim Ladefoged

De tre forureninger er Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og den nuværende fabriksgrund.

To firmaer er i gang med forsøg på at rense forurenet sand ved Høfde 42, hvor tidligere beregninger har vist, at det vil koste mellem 250 millioner kroner og 600 millioner kroner at rense området.

For nylig viste det ene forsøg, at man med en opvarmningsteknik kunne få lovende resultater.

»Nu har vi altså to generationsforureninger af samme type på Cheminovas gamle fabriksgrund og på Høfde 42. Jeg håber, at det kan give stordriftsfordele, når der skal renses op med økonomisk hjælp fra staten«, siger formand for Udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V) i en meddelelse.

ritzau