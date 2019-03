»Det udløser ikke noget 12-tal hos mig«: Opposition vil se mere handling fra landbruget

Der er fuld opbakning hele vejen rundt på Christiansborg, når erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer (L&F) i dag præsenterer en vision om, at sektoren skal være klimaneutral i 2050.

For ingen er uenige i den langsigtede vision.

Alligevel kommer hvervet under pres, hvis magten skifter ved det forestående valg til Folketinget. En samlet opposition efterlyser nemlig, at L&F gør mere for at sikre en hurtig omstilling ved at sætte sig delmål frem mod 2050.

»Det er positivt, at landbruget også melder sig på banen. For de har været lidt fraværende. Jo før, vi kommer op i gear, jo større er chancen for, at klimaneutralitet kan nås inden 2050. Derfor er det nødvendigt med mål undervejs«, siger SF-leder Pia Olsen Dyhr.

SF har et mål om, at landbruget i 2030 skal have reduceret udslippet af drivhusgasser med 25 procent i forhold til 1990, der er FN’s basisår. I dag er reduktionen oppe på 16 procent.

Også partileder Uffe Elbæk fra Alternativet vil sikre en hurtigere omstilling. Han fremhæver, at klimaneutralitet i 2050 ’kun’ svarer til målet i FN’s klimaaftale fra Paris.

»Sagt med et smil på læben: Det er altså ikke breaking news. Det udløser ikke noget 12-tal hos mig. Det var det mindste, man kunne forvente«, siger han og uddyber: »Danmark er en del af den verden med det største klimaaftryk, vi er de rigeste, vi er de mest velorganiserede, så vi skal selvfølgelig levere før 2050«.

I Alternativets klimaplan skal landbruget allerede i 2035 have reduceret udslippet med 66 procent. Ifølge planen skal det nås med blandt andet en afgift på de mest klimabelastende fødevarer og klimaregnskaber for de enkelte landbrug.

Også Enhedslisten ønsker mere handling fra landbruget. I sidste måned fremlagde partiet en klimaplan, der indebærer, at landbruget reducerer udslippet med mindst 33 procent i 2030. Det skal blandt andet ske ved mod kompensation til landmændene at tage 500.000 hektar landbrugsjord ud af intensiv drift, fordi det hindrer, at CO 2 -lagret i jorden slippes løs, når landmændene pløjer og harver jorden.

Helt afgørende er det største oppositionsparti. Står det til Socialdemokratiet, skal landbruget have et delmål i 2030. Men partiet vil først lægge sig fast på et tal efter konsultationer med landbruget.

»Dermed ikke sagt, at landbruget selv kan bestemme tallet. Men de skal inddrages«, siger klimaordfører Jens Joel (S).

Når det gælder virkemidler, er Socialdemokratiet meget positivt over for udtagning af landbrugsjord. Med tørkepakken fra oktober var partiet med til at afsætte 150 millioner kroner til det formål i perioden 2019 til 2022. Men det er langtfra nok, hvis man spørger Danmarks Naturfredningsforening samt Landbrug & Fødevarer, der normalt er rygende uenige. I et fælles udspil har de tidligere foreslået, at Folketinget afsætter 1 milliard kroner til at udtage 100.000 hektar.

»Vi kan ikke love 1 milliard fra dag et«, siger Jens Joel.

Er I klar til at afsætte det beløb over tid?

»Vi vil lave en national kortlægning. Når vi har gjort det, så kan vi også bedre vurdere, hvad potentialerne er, og hvad vi skal allokere til det«.

I lighed med de andre partier ser regeringen positivt på muligheden at udtage mere landbrugsjord fra produktion. Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt er også klar på at bruge flere penge på det.

»Det kommer til at koste penge. Og der skal findes penge til det«, siger han uden dog at ville sætte tal på.

Et delmål frem mod 2050 er ministeren mindre fokuseret på.

»For os er det samlede mål det afgørende«, siger han.