Nykøbing F. ind i klimakampen: »Hvis ikke vi gør noget inden 2050, så er det for sent. Det er 31 år – 7 trekvart valgperiode«

Ifølge brandvæsenet er der plads til 387 mennesker i festsalen på Nykøbing Katedralskole på Falster. Onsdag eftermiddag var der ingen trængsel. Kun 15 er mødt op til forberedelsen af klimastrejken fredag.

»Vi havde håbet på lidt flere, men hver eneste der deltager, er jo en gevinst. Og folk har jo meget, de skal passe, og mange er bange for at få fravær«, siger Sabrina Chadegani, 18 år.

Hun går i 2. g på biotechlinjen, og hun står sammen med Maja Petersen fra 1. g bag klimastrejken fredag, som er første gang, deres by deltager i ’Fridays for future’.

»Jeg er inspireret af Greta Thunberg. At hun i så ung en alder tør råbe op over for de her meget ældre mennesker. Det synes jeg er sejt«, siger Sabrina Chadegani.

Hun er formand for Grøn Skole, et udvalg, der arbejder for at gøre skolen mere bæredygtig. Blandt andet holder de marked for genbrugstøj og har indført metalbestik i kantinen, så de undgår plastik, og så har hun lavet aftensmad til klimaaktivisterne ud af mad, der allerede var smidt ud hos et af byens supermarkeder.

»Jeg vil åbne folks øjne for, at man kan gøre tingene på en alternativ måde. Så det bliver en fordel for klimaet«, forklarer Sabrina Chadegani, der selv blev vegetar i 7. klasse, hvilket boostede hendes klimabevidsthed.

Ved bordet er alle nu i gang med at male plakater på pap med akrylfarver. Det viser sig at være rimeligt nemt at finde gode slogans.

»Jeg googlede bare ’climate change protest poster’«, forklarer Therese Holm Jensen, der er 19 år og går i 3. g på htx, mens andre er i gang med ’ There is no planet B’ og ’Make earth cool again’, hvor en svedende jordklode har fået solbriller på.

To drenge har gang i ’Vores planet kalder i dag – ikke i morgen’ . Christian Lauge Jensen, der er 18 år og går i 2. g på htx, mener, at det er tidens vigtigste sag.

»Hvis ikke vi gør noget inden 2050, så er det for sent. Det er 31 år – 7 trekvart valgperiode. Det sker så hurtigt. Det kommer til at ødelægge planeten for de næste generationer. Da jeg begyndte at høre om global opvarmning, så satte jeg mig ind i det. Det er meget skræmmende. Og jeg gør, hvad jeg kan. For eksempel cykler jeg 9 kilometer til skole hver vej. Og hvis der er en demonstration, så går jeg med. Jeg har lavt fravær i forvejen, så det er ikke noget, der generer mig«.

Efter plakatmalingen giver Sabrina Chadegani et lynkursus i at skrive det perfekte klimabrev til statsministeren, og så er der dækket op til skraldemiddag på lærerværelset med suppe, stegte peberfrugter og brød.

»Vi har fået 60 tilmeldinger på vores Facebook-begivenhed og 110, der er interesserede«, siger Sabrina Chadegani, som har kæmpet hårdt for at få nogle af de lokale politikere til at stille op. Kun den lokale folketingskandidat fra Alternativet Ulla Munksgaard har været forbi.

»De fleste af politikerne lytter ikke til os. Men vores samfundslærer støtter os og siger, det er demokrati i praksis. At det er megafedt, at det er os selv som unge, der arrangerer det«, siger Sabrina Chadegani, der ikke tør gætte på, hvor mange de bliver i dag.

»Jeg er tilfreds med at have prøvet. I stedet for at læne sig tilbage i stolen og sige, det klarer de andre«.