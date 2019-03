Havarikommission: Trailere på ulykkestog sad løst på tur over Storebælt

Otte mennesker blev dræbt, fire blev alvorligt kvæstet, og otte blev lettere kvæstet i en af Danmarks værste togulykker, da et lyntog kolliderede med en sættevognstrailer, der havde revet sig løs fra et godstog på Storebæltsbroen.

Nu konkluderer Havarikommissionen i en foreløbig rapport, at flere trailere på ulykkesgodstoget ikke var låst ordentligt fast, og det er »overvejende sandsynligt«, at sættevognstraileren ikke var sat ordentligt fast på godstoget.

Kollisionen skete 2. januar klokken 7.30 om morgenen på Vestbroen mellem Sprogø og Fyn. Passagertoget fra DSB og godstoget fra DB Cargo Scandinavia havde ved sammenstødet en hastighed på omkring 120 kilometer i timen, og forreste del af lyntoget blev skrællet op. Øvrige vogne blev også beskadiget, ligesom sættevognstraileren blev totalskadet.

Havarikommissionens undersøgelser viser, at vinden på stedet og tidspunktet var så stærk, at den kunne få sættevognstraileren til vælte af godstoget, såfremt traileren ikke var låst ordentligt fast. Den maksimalt målte vindstyrke omkring ulykkestidspunktet var 21,6 m/s, og dette indikerer, at der lokalt kan have været kraftig nok vind til at vælte traileren af vognen.

Problemer med fjedre i lås

Ved undersøgelse af godstoget er det kommet frem, at der var problemer med nogle fjedre i låsemekanismen, hvilket betød, at flere sættevognstrailere på godstoget ikke var låst fast. Observationer af gnister indikerer desuden, at traileren allerede noget tid inden kollisionen ikke stod korrekt placeret.

Togulykken var den værste siden 1988. De dræbte var fem kvinder og tre mænd. Et øjenvidne har forklaret, at alt var totalskadet i den vogn, han sad i, og der var mange tilskadekomne og panik, da ulykken skete.

Toget begyndte at ryste, ruderne sprang, og loftspaneler slog sig løs under sammenstødet. Der var i alt 131 passagerer og tre medarbejdere om bord på toget, da ulykken skete.

Der har længe været mistanke om, at låsemekanismen, der skulle holde traileren fast, ikke virkede. Godsvognen i ulykken er af den type, der hedder en lommevogn, på hvilken man kan sætte en lastbiltrailer fast. Denne trailer har en tap af metal, der skal låses fast i en slags nøglehul. Undersøgelserne viser altså, at flere trailere ikke var låst korrekt fast.

Havarikommissionen understreger i sin foreløbige rapport, at dens opgave ikke er at placere eventuel skyld for ulykken eller pådrage nogen et erstatningsansvar. Formålet med undersøgelserne er alene at forbedre jernbanesikkerheden og forebygge ulykker i fremtiden.

Kommissionen fortsætter sine undersøgelser af ulykken og vil senere udsende en endelig rapport.