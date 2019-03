Havarikommission efter togulykke: Fem ud af seks lastbiltrailere stod ulåste på godsvogne

Fakta

Tjek på kongetappen

Efter ulykken på Storebælt har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen løbende været i tæt dialog med Havarikommissionen. Her er styrelsens egen tidslinje

• 5. januar udstedte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en advarsel mod brug af de såkaldte lommevogne på det danske jernbanenet. I advarslen opfordrer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til, at godsoperatører udfører ekstra kontrol ved sikring af låsemekanismen, når sættevogne monteres på godsvogne.

• 8. januar udstedte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et forbud mod brug af de såkaldte lommevogne på det danske jernbanenet. Forbuddet gjaldt alle typer af lommevogne. Fire godsoperatører blev berørt af forbuddet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen betingede ophævelsen af forbuddet med, at den enkelte jernbanevirksomhed kunne dokumentere en række forhold, der skulle dokumentere, at lommevognen kunne anvendes sikkert.

• 8. januar udstedte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen endvidere et påbud til Banedanmark, der skulle sikre, at al godstransport på Storebæltsbroen indtil videre sker under skærpede vilkår med hensyn til godstogenes fart i forhold til vindforholdene. Følgende retningslinjer skal følges:

* 1. Ved stiv kuling (15 m/sek.) og tværvind skal hastigheden for godstransport med vindfølsomme køretøjer nedsættes til 80 km/t.

* 2. Ved stormende kuling (20 m/sek.) og tværvind forbydes godstransport med vindfølsomme køretøjer

* 3. Ved storm (25 m/sek.) forbydes al godstransport

• Retningslinjerne er gældende indtil videre. Styrelsen vil, i takt med at yderligere viden om årsagen til ulykken fremkommer, vurdere grundlaget for opretholdelse af dette påbud, herunder behov for ændringer.

• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ophævede henholdsvis 11. januar, 14. januar, 17. januar og 23. januar de fire konkrete forbud, idet de pågældende godsoperatører alle fremsendte tilstrækkelig dokumentation til, at styrelsen fandt, at sikkerheden ved anvendelsen af lommevognene var tilstrækkelig. Virksomhederne leverede:

* En beskrivelse af kontrollen for korrekt montering og sikring af, at ’kongetappen’ er korrekt låst fast i skammel/saddel

* Dokumentation for, at en uvildig fagekspert har vurderet kontrolmetoden og fundet den tilstrækkelig for at sikre, at ’kongetappen’ er korrekt låst fast i skammel/saddel

* En redegørelse for fagekspertens kompetencer

* Dokumentation for, hvordan kontrollen er indarbejdet i jernbanevirksomhedens sikkerhedsledelsessystem





