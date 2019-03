Sociale myndigheders trusler mod debattør om at fjerne plejebarnet udløser voldsom vrede

Hvad skal andre plejeforældre nu forvente? At kommunen fjerner børn, fordi de skriver noget kontroversielt? Paula Larrain

Radioværten og journalisten Mikkel Andersen hæfter sig på Facebook ved, at barnet nu får sit liv rykket op med rode og beskriver det som »kynisk offentlig magtfuldkommenhed, når det er mest skræmmende«.

»Uagtet at det naturligvis er irrelevant for et otteårigt barn, hvad deres forældre laver på Facebook, så er den systemiske kynisme og foragt for konkrete børns vilkår og relationer dybt, dybt rystende«, fremgår det i hans opslag om sagen.

Journalist Paula Larrain er efter eget udsagn målløs: »Ret vild, direkte indskrænkning af en plejefamilies ytringsfrihed. Hvad skal andre plejeforældre nu forvente? At kommunen fjerner børn, fordi de skriver noget kontroversielt?«.

Samme toner lyder fra Rasmus Brygger, der ud over at være chefkonsulent i DA for integration også er en aktiv debattør.

»Jeg læser citaterne fra brevet, som at hun skal straffes for at deltage i den offentlige debat. Det er godt nok en mærkelig logik«.

Den tidligere tv-vært og debattør Suzanne Bjerrehuus er ganske direkte i sin kritik af Socialtilsynets afgørelse: »Det er så kynisk, hævngerrigt og urimeligt, at det kun er danske myndigheder, der kan finde på sådan noget. En hjerteløs straffeekspedition mod en samfundsdebattør, som er guld værd for det danske demokrati«.

Socialtilsynet

Socialtilsynet vil over for Politiken ikke kommentere enkeltsager, men understreger, at der altid finder en konkret vurdering sted, når der sendes et brev ud til en plejefamilie eller bosted om, at tilsynet agter at tilbagekalde en godkendelse, hvilket er tilfældet for Jaleh Tavakoli og hendes familie.

»Helt generelt er det sådan, at hvis der sker ændringer i en plejefamilies forhold, der rykker på noget, går vi ind og laver en konkret vurdering. Det kan være en skilsmisse, et nyt hus, ændrede økonomiske forhold. Det kan også være, at man får en sigtelse. En sigtelse kan være rigtig meget. Det kan være, man har kørt for stærkt, eller man har slået en ned. Alle de forhold er noget, vi tager i betragtning, når vi går ind og vurderer, om en plejefamilie er i stand til med alle de her forhold i at tage vare på barnet?«, siger Henriette Lindberg, der er tilsynschef i Socialtilsyn Øst, som fører tilsyn med sociale tilbud i den kommune, hvor Jaleh Tavakoli og hendes familie bor.

Når man er sigtet er man jo ikke dømt endnu. Hvorfor venter I ikke på dommen, uanset hvad man er sigtet for?