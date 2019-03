Storbritannien kan takke sin herskende klasses inkompetence for sine ulykker

FOR ABONNENTER

I sin beskrivelse af Storbritanniens katastrofale exit fra sit indiske imperium i 1947 skrev forfatteren Paul Scott, at briterne i Indien »mødte afslutningen på det, de havde været« – altså afslutningen på deres eksalterede selvopfattelse. Scott blev som andre chokeret over, hvordan briterne, som havde regeret Indien i mere end hundrede år, hensynsløst og over hals og hoved dømte landet til splittelse og anarki. Hvordan Louis Mountbatten, der af den højreorienterede historiker Andrew Roberts har fået det præcise skudsmål en »løgnagtig, indskrænket svindler«, som den sidste britiske vicekonge af Indien kom til at regere over 400 millioner menneskers skæbne.