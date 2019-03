Retssag tager overraskende drejning: LTF’er er løsladt fra drabssag

Helt overraskende er en af de tiltalte fra sagen, hvor 16 LTF’ere er anklaget for to drabsforsøg, netop blevet frifundet.

Sagen mod 16 LTF’ere, som er tiltalt for to drabsforsøg i det københavnske Nordvestkvarter, tog en helt usædvanlig og overraskende drejning, da retsformanden i morges besluttede på stedet at løslade en af de tiltalte, SAS.

Det skete på anmodning fra anklageren Tomas Hugger.

Politi og anklagemyndighed har fundet ud af, at den SAS alligevel ikke er ham, som politiet mente at have identificeret på et overvågningsfoto fra en ATK-bil.

Bilen stod placeret på Tagensvej, og fotoet har indgået som et afgørende bevis mod AS.

Ved retsmødets start redegjorde Tomas Hugger for, at SAS var blevet »forvekslet« med en anden.

»Vi har fået kildeoplysninger som bekræfter os i, at pilen i den grad peger på en anden nu«, sagde anklageren.

Ifølge anklageren havde politifolk fået fornemmelse af, at en anden højtstående profil fra LTf-miljøet var blevet nervøs for at blive involveret i drabsforsøgssagen.

Det har medført en »hasteefterforskning«, hvor politiet har kigget nærmere på de nye kildeoplysninger og det foreliggende bevismateriale.

Hør podcast: Kan et forbud standse Shuaib Khans LTF? Hør podcast: Kan et forbud standse Shuaib Khans LTF? Hør podcast: Kan et forbud standse Shuaib Khans LTF? Henter… 23:27

Retsformand: Ikke så heldigt

Det fremgik af anklagerens redegørelse, at politiets efterforskere nu kan pege på en anden konkret og navngiven person som mistænkt.

»Det har udviklet sig hurtigt. Det jeg kan sige i dag, er, at der vil være en påstand om frifindelse og løsladelse af (navnet. red)«.

SAS lyste fra sin plads blandt de øvrige 15 tiltale LTF’ere og deres forsvarere op i et stort smil. Han er nu en fri mand.

Retsmødet forsætter og er endnu ikke kommet så langt at nævningene er lukket ind i salen. Forsvarerne holder møde om udviklingen. Der er udstedt navneforbud i forhold til den nye mistænkte.

»Det er ikke så heldigt, når en tiltalt i en drabssag viser sig ikke at være den rigtige«, bemærkede retsformanden.

SAS’ forsvarer, Jane Ranum, er rystet over udviklingen.

»Det er grotesk og må give anledning til alvorlig selvransagelse hos politiet. Jeg har aldrig været ude for noget lignende før i en drabssag«, siger Jane Ranum.

Hendes klient, SAS, har siddet varetægtsfængslet siden oktober 2017.