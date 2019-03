Klimastrejkens opråb til Lars Løkke: »Det er ikke nok! Det er ikke nok!«

»Du er meget velkommen på scenen, Lars«, lød det ud over Christiansborg Slotsplads.

Den barnlige umiddelbarhed fik frit løb, da landets statsminister fredag lagde vejen forbi klimastrejken.

Her pressede tusinder af fremmødte børn og unge Lars Løkke Rasmussen (V) til at gå op på den lastvogn, der udgjorde talerstolen. Herefter hujede og råbte folkemængden, indtil den 54-årige politiker til sidst blev overtalt og greb mikrofonen.

»Jeg synes, det er supergodt, at I har det her arrangement«, lød det fra ham.

»Til gengæld tror jeg, at løsningen på klimaproblemerne er, at I også dygtiggør jer. Fordi når vi skal løse de problemer, har vi brug for alle kloge hoveder, der kan hjælpe os med, hvordan vi på en og samme tid kan undgå CO2-udslip, undgå plastikforurening, undgå madspild, mens vi samtidig har en ordentlig velstand«.

Herefter listede statsministeren en række af regeringens grønne initiativer op. Det var dog ikke tilstrækkeligt for de fremmødte, der svarede tilbage med at råbe: »Det er ikke nok. Det er ikke nok«.

Klimastrejken var den hidtil største, både i Danmark og på verdensplan, siden svenske Greta Thunberg startede bevægelsen i august sidste år. De fremmødte på Christiansborg Slotsplads i København udgjorde én af strejker fordelt over 27 danske byer, mens børn og unge også skippede skolen og gik på gaden i over 100 andre lande for at kræve handling fra verdens politikere.

»Stort indtryk«

Fra Lars Løkke Rasmussen, lød det, at »det gør stort indtryk at opleve en så engageret dansk ungdom«.

Adspurgt om, hvorvidt de fremmødte havde ret i, at regeringen ikke handler tilstrækkeligt for at bekæmpe klimaforandringerne, svarede Lars Løkke Rasmussen »nej«.

»Det, synes jeg ikke, de har. Vi gør rigtig meget, og vi skal gøre mere. Vi har fremlagt et klimaudspil med 38 initiativer, og de er jo ikke gennemført alle sammen«, sagde Lars Løkke Rasmussen, inden han gik tilbage mod Statsministeriet.

Flere af de strejkende skoleelever og studerende nåede at få en snak med ham. Det gjaldt Freja, der var til klimastrejken sammen med sine veninder Andrea, Rebekka og Ida. Alle elever i ottende klasse.

»Han sagde, at det var vigtigt, at vi gik i skole, og at klimastrejken ikke blev for stor. For det er os, der skal uddanne os, så vi kan redde verden«, fortalte hun om deres snak med statsministeren.

Foto: Martin Lehmann

Kære Politikere

Et andet sted på Christiansborg Slotsplads havde en gruppe taget en skovl med til dagens klimastrejke. De var i færd med at grave en brosten op. Intentionen var dog ikke at kaste den mod Borgens ruder.

I stedet stod et spinkelt træ klar til at blive plantet i det hul, som den store sten efterlod sig. På en af grenene hang et brev, der startede med ordene »Kære Lars, Mette, Uffe og Pernille«, efterfulgt af et ønske om mere klimapolitisk handling fra det danske Folketing.

Fra klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) lyder det, at dagens klimastrejke giver politikerne stof til eftertanke.

»Det påvirker, det gør det. Og jeg forstår godt, de er utålmodige«.