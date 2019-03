USA's ambassadør i Danmark vækker forargelse: »Det er en god ting, hvis temperaturen stiger et par grader«

Klimaet forandrer sig, som det altid har gjort, og en temperaturstigning på et par grader er godt for forretningen. Sådan lød det fra den amerikanske ambassadør Carla Sands, da hun fredag besøgte de studerende på Roskilde Universitet.

I dag har skolebørn og studerende fra 32 danske byer og mindst 1.659 byer over hele verden deltaget i en global klimastrejke med et klart budskab til politikerne: Begræns udledningen af CO2.

Alt imens de unge mennesker gik på gaden med skilte og slagråb, fik Roskilde Universitet besøg af den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, der blev udpeget af Donald Trump i september 2017.

»Det er en god ting, hvis temperaturen stiger et par grader«, svarede hun, da de studerende spurgte hende, om hun tror på videnskabelig konsensus omkring årsagerne til global opvarmning. Det skriver Roskilde Universitets avis RUC Paper.

Hun tilføjede, at en temperaturstigning på et par grader, ville være »good for business«.

Temaet for besøget var egentlig ikke klima, men flere af de studerende havde medbragt skilte og bannere for at støtte dagens klimastrejke.

»Klimaet forandrer sig, som det altid har gjort«, udtalte Carla Sands og kaldte videnskaben for »et dogme«.

Udtalelsen støder eksperter

Den udtalelse møder kritik fra Henrik Haugaard-Nielsen, der er professor i energi og fødevaresystemer på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

»Det er meget useriøst, når man smiler, og siger, at det er dejligt med lidt varmere vejr. I forhold til de konsekvenser det har. Det er disrespekt for mennesker og for videnskaben«, siger han til RUC Paper og forklarer, at hvis temperaturen stiger med mere end højst to grader, som det står i Paris-aftalen, så er klimaforandringerne stadig meget alvorlige.

Adjunkt i global historie Stefan Gaarsmand Jacobsen mener også, at ambassadørens udtalelser er et udtryk for en frygtelig uvidenhed.

»Selvfølgelig er der nogle få, der kan tjene penge på det. Men ingen lande som helhed, ingen regioner. Og derfor er det uansvarligt og løgnagtigt at påstå, hvis man repræsenterer et land«, siger han.

Carla Sands er en amerikansk skuespiller og erhvervsleder, der blev valgt som amerikansk ambassadør i Danmark i 2017. Sands spillede en stor rolle i Donald Trumps præsidentvalgkamp, som hun også indsamlede et stort beløb til.