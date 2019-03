Person brændt inde i rækkehus

Lørdag Klokken 12.29 blev der anmeldt en brand i et rækkehus i Hornslet nord for Aarhus. I huset fandt brandfolkene en død person.

»Jeg kan ikke sige så meget om den person, vi formoder er den afdøde, for vi har ikke underrettet de pårørende endnu«.

»Men vi formoder, at den afdøde er en mand, der tilsyneladende har boet i huset alene. Vi har en retsmediciner derude for blandt andet at identificere den afdøde med sikkerhed«, siger Michael Ørum, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Der har været tale om en voldsom brand, og politiet undersøger ligeledes, om noget kriminelt er gået forud for branden, fortæller vagtchefen.

»Der er intet, der tyder på, at der er foregået noget strafbart. Men det er normal procedure, at når en person findes død i en brand, så sender vi teknikere og retsmedicinere for at fastslå, om der er foregået noget strafbart«.

Det var en forbipasserende på vejen i Hornslet, der lagde mærke til, at der steg sort røg op fra den afdødes hus. Anmelderen fik ligeledes reddet den afdødes nabo ud af sit hus, fortæller vagtchefen.

Det er uvist, hvorvidt andre huse har taget skade ved branden.

Politiet arbejder på at underrette de pårørende.

ritzau