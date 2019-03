DMI varsler vindstød af stormstyrke og farligt vejr i dele af landet

Søndag varsler DMI forhøjet vandstand i Limfjorden samt vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst. Vejdirektoratet advarer om kraftig vind på Lillebælts- og Storebæltsbroen.

»Det er især langs kysterne, der er risiko for, at vi kan komme op på vindstød af stormstyrke og stormende kuling«, siger vagtchef i DMI Dan Nilsvall.

DMI har en 3 forskellige kategorier, hvor ’farligt vejr’ er kategori 2. Det betyder at vejret kan påvirke ens omgivelser og forstyrre trafikken. DMI opfordre til, at man er ekstra opmærksom, når man færdes ude.

Som udsigterne ser ud kan søndag formiddag rolig bruges indenfor i varmen, men i eftermiddag burde vinden aftage.

»Det ser ud til at toppe mellem kl 11 og 12 ved Limfjorden, og stå på i en 3 -4 timer. Når vi kommer ud mellem kl 14 - 15 på eftermiddagen ser det ud til at vinden aftager«, fortæller Dan Nilsvall.

I formiddag frarådede vejdirektoratet vindfølsomme køretøjer at køre over Øresundsbroen, men det burde nu være sikkert at køre over.

Gode nyheder, allerede nu fraråder Øresundsbroen ikke længere vindfølsomme køretøjer at passere broen. #dktrafikinfo https://t.co/aCkSXG6D1d — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 17. marts 2019

Det ser altså ikke ud til at blive så voldsomt, som DMI varslede i første omgang.

»Når det ikke ser ud til at blive så alvorligt, som først antaget, skyldes det at lavtrykket bevæger sig nord på op over Sydnorge, og det betyder, at vinden ikke bliver ligeså kraftig hernede i Danmark«, forklare Dan Nilsvall.

På Sjælland og Fyn bliver vinden ikke ligeså kraftig. Fynboerne kan forvente hård vind, stiv kuling og byger, hvor sjællænderne slipper med frisk til hård vind og umiddelbart uden regn.

Selv om vores sydlige naboer får noget af det stormende vejr i stedet for os, så får vi stadig en omgang med vildt vejr. Mens lavtrykket bevæger sig op ad, varsles der forhøjet vandstand i Limfjorden. DMI er på nuværende tidspunkt usikre på, hvor meget vandstanden kommer til at stige. I går varslede DMI, at vandstanden ville stige med 1,2 til 1,6 meter.

»Der er usikkerhed, og vi følger meget nøje med i vejrsituationen og opdaterer, når vi har nye informationer«, siger Dan Nilsvall.