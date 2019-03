Flere indvandrere kommer i job, men støtte til retsstaten daler

»Vi har gode tider, og der er en stor interesse på det københavnske arbejdsmarked for at finde arbejdskraft og udvise en større rummelighed og ansætte folk, der ikke nødvendigvis har alle de kompetencer, der skal til. Og så har vi gjort en målrettet indsats for at finde fritidsjobs til de unge og forhindre, at de falder fra deres erhvervsuddannelse, fordi de ikke kan finde en læreplads«, siger hun.

Gladere børn

Også på andre områder viser barometret en positiv udvikling. For eksempel får eleverne i folkeskolen – uanset om de er etnisk danske eller ej – bedre karakterer end for fem år siden. Færre bliver udsat for mobning, og flere siger, at de er glade for at gå i skole.

Endelig er den sociale kontrol blevet mindre siden 2015. 83 procent af de unge med ikkevestlig baggrund oplever, at de godt må have en kæreste for deres familie, og 93 procent siger, at de frit kan vælge, hvem de vil giftes med.

Tilbage står så, at tilslutningen til demokratiet og retsstaten er faldende. I 2015 havde 84 procent af de unge med ikkevestlig baggrund en positiv holdning til demokratiet. I 2018 var andelen faldet til 79 procent.

»Og det er bekymrende«, mener borgmesteren.

Hun ville normalt forvente, at opbakningen til demokratiet ville blive større, når de unge kom i arbejde og uddannelse og dermed blev bedre integreret med unge med rent dansk baggrund. Men også blandt de unge med dansk baggrund er der flere, der mener, at religiøse og kulturelle love skal følges, selv om de er i strid med dansk lovgivning.