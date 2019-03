Offentlig myndighed anerkender Morten Storm som agent

I en usædvanlig afgørelse fastslår en offentlig myndighed nu for første gang officielt, at Morten Storm arbejdede for Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Det skriver Jyllands-Posten.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) under Beskæftigelsesministeriet har afgjort, at han har posttraumatisk stress-syndrom.

Myndigheden anerkender sygdommen som en arbejdsskade, ’fordi du har været udsat for exceptionelt farefulde hændelser under din ageren i det islamistiske miljø,’ hedder det i afgørelsen.

Eksperter og Morten Storms advokat har ikke kendskab til, at en dansk myndighed tidligere har fastslået, at en eksagent skal have godtgørelse for skader, som vedkommende har pådraget sig i felten.





Jyllands-Posten afslørede i 2012, at den i dag 43-årige Morten Storm havde hjulpet PET og den amerikanske efterretningstjeneste CIA med at opspore al-Qaeda-terrorledere i udlandet.

En af dem dræbte USA efterfølgende i et droneangreb.

PET har aldrig villet be- eller afkræfte, om Storm var agent - heller ikke under arbejdsskadesagen i AES, men det har AES fundet bevist på grund af det samme materiale, som Jyllands-Posten baserede sine afsløringer på.

»Læren af denne sag for PET bør være, at man hjælper de eksagenter, der har fået skader i tjenesten. Det må PET også være interesseret i, så tjenesten undgår, at flere eksagenter kører sager ved AES, siger Morten Storms advokat, Brian Bruun Hansen.

Hverken PET eller justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil udtale sig til Jyllands-Posten.

ritzau