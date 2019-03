Efter klammeri med fotograf: DF'er står til at få ophævet sin immunitet

Dansk Folkepartis europaparlamentariker Jørn Dohrmann kan i næste uge se frem til at få frataget sin parlamentariske immunitet. Dermed er vejen banet for en retssag.

Medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann (DF) får ophævet sin immunitet i sagen om et to år gammelt klammeri med en filmfotograf.

Det tyder alt på, efter at særligt udvalg i parlamentet mandag eftermiddag har indstillet til parlamentet, at Jørn Dohrmanns parlamentariske immunitet ophæves. Det oplyser det danske medlem af udvalget, Jens Rohde (R).

Det var et enigt udvalg, der mandag stemte for ophævelsen af Dohrmanns immunitet. I næste uge skal Europa-Parlamentet ved simpel afstemning afgøre, om ophævelsen bliver en realitet.

I så fald vil vejen være banet for, at den danske anklagemyndighed kan retsforfølge Jørn Dohrmann.

Sagen handler om, at danske myndigheder ønsker at rejse en sag mod Jørn Dohrmann for tre forskellige overtrædelser af straffeloven, da han i 2017 med magt tog et kamera fra en tv-fotograf, som måtte have politiets hjælp til at få kameraet igen. Fotografen arbejdede på DR-dokumentaren ’DF og de skjulte bilag’.

Der er tale om lovovertrædelser i den grove ende af skalaen. Af fortrolige breve mellem danske myndigheder, som Politiken har læst, fremgår der i første omgang blev lagt op til, at Dohrmann skulle have en egentlig frihedsstraf. Nærmere bestemt for den lovovertrædelse af straffelovens §260, der omhandler ulovlig tvang, da Dohrmann fik kameramanden til at give slip på kameraet, efter at Dohrmann havde spurgt, om han skulle smadre det. Rigsadvokaten er dog landet på, at han kan nøjes med en bøde.

Efter at have fået forelagt brevvekslingen har professor i strafferet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard tidligere udlagt sagen således for Politiken:

»Statsadvokaten har indstillet, at der nedlægges påstand om frihedsstraf, for så vidt angår punktet om ulovlig tvang; men rigsadvokaten vil nøjes med bødestraf for det hele«.

Ud over brud på paragraf 260 mener anklagemyndigheden, at Dohrmann brød straffelovsparagrafferne 291 (beskadigelse af et kamera) og 293 (uberettiget brug af kameraet og et memory card).

Af brevvekslingen fremgår det også, at en senioranklager vurderer, at 20.000 kroner er en passende bøde, men hun som også anfører i et brev til Rigsadvokaten, er frihedsstraf den sædvanlige sanktion i sager om brud på straffelovens paragraf 260.

Meget sjælden sag

Professor i strafferet på Københavns Universitet Trine Baumbach har over for Politiken forklaret, at det »det er meget sjældent, at vi ser sager af denne karakter mod politikere«:

»En overtrædelse af straffelovens paragraf 260 om ulovlig tvang er en alvorlig sag, hvor der ofte bliver idømt i hvert fald en betinget frihedsstraf. De fleste sager om ulovlig tvang er sådan nogle sager om dummebøder i kriminelle miljøer. Hvis forholdet ikke er så groft, kan der dog idømmes en bøde«, har hun forklaret.

Brevvekslingen mellem de forskellige danske anklagere har også afsløret nye detaljer om forløbet den aprilmorgen i 2017, da Dohrmann konfronterede filmfotografen. Det skete, da denne filmede Dohrmanns landbrugsgrund i Sydjylland, knap 200 meter fra Dohrmanns hus. Optagelserne skulle bruges i forbindelse med en kritisk DR-dokumentar om blandt andre Dohrmanns brug af såkaldte blyantspenge fra EU.

Dohrmann kørte i sin bil hen til fotografen, hvor efter de kom i klammeri og begge havde fat i kameraet. Fotografen gav dog slip, da Dohrmann spurgte, om han skulle smadre kameraet. Herefter ringede Dohrmann først til en journalist bag dokumentaren og skældte ham ud, hvor efter han kørte tilbage til sit hus med kameraet.