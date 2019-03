Forsvarer: Mand med tændstikker var ukendt for terrortiltalt

En syrisk mand vidste intet om den yngre landsmand, som anklagemyndigheden mener, at han skulle møde 19. november 2016.

Ifølge forsvarer Karin Dawson Svenningsen var det helt tilfældigt, at han var i Danmark på netop denne dato.

»De vidste intet om hinanden. De vidste ikke engang, hvordan hinanden så ud. Der var ingen nærmere instrukser om, hvordan de skulle komme i kontakt med hinanden«, siger hun.

Mandag procederer forsvareren i Københavns Byret foran dommere og nævninger.

De skal tage stilling til, hvorvidt den tiltalte - en 32-årig mand bosat i Sverige - er skyldig i at planlægge et terrorangreb mod tilfældige i den danske hovedstad.

Anklageskriftet hævder, at den 32-årige skulle møde den syriske flygtning Dieab Khadigah, der rejste fra Tyskland og skulle ankomme til København klokken 14.22.

Men det sår Karin Dawson Svenningsen tvivl om i retten. Hun påpeger, at den tiltalte først ankom til Københavns Hovedbanegård flere timer efter.

Den yngre Khadigah nåede dog aldrig frem. Han blev stoppet i Rødbyhavn samme dag, og i hans rygsæk lå 17.460 tændstikker samt knive og andre affekter, der angiveligt skulle bruges til at fremstille mindst en bombe.

Senere er han blevet dømt for forsøg på terrorisme ved en tysk domstol. Den 32-årige tiltalte ved Københavns Byret har hele tiden nægtet sig skyldig.

Han har forklaret, at han to gange kom til at køre for langt med toget og ved en fejl endte i Danmark. Det er ikke utænkeligt, påpeger Karin Dawson Svenningsen.

Undervejs i retssagen er der blevet dokumenteret telefonisk kommunikation mellem de to mænd.

Særligt ét opkald, der varede 17 sekunder, hvor tiltalte til sidst lagde på, har fået opmærksomhed i retten.

Men det var blot et lommeopkald, uddyber forsvareren. hvad angår de andre opkald, så ringede tiltalte tilbage, fordi han blev nysgerrig over, hvem det var.

Forsvarer: Han ønsker det bedste for sit land

Ifølge anklagen skulle de to mænd modtage instrukser fra en tredje person, efter de mødtes. Det var den militante organisation Islamisk Stat (IS), der skulle tage skylden for de angrebene, lyder det.

Men forsvareren hævder, at den tiltalte ikke sympatiserer med IS.

»Han er en syrisk statsborger, der ønsker det bedste for sit land«, lyder det i retten.

Det gør ham ikke til IS-sympatisør, påpeger hun. Derimod har han tidligere fortalt, at han har været tilknyttet Den Frie Syriske Hær.

De IS-propagandavideoer, der er på hans computer, har han brugt til at opsøge ny viden i et emne, lyder forklaringen.

»Vi behøver ikke diskutere, om terror er en forfærdelig handling. Eller at IS er en forfærdelig organisation«.

»Men det skal ikke påvirke os (retten, red.), når vi skal vurdere«, siger Karin Dawson Svenningsen i sine afsluttende bemærkninger.

Skyldskendelsen ventes 11. april.

ritzau