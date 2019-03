Plagsomme søstjerner i Limfjorden bliver til økologisk foder til grise og høns

Det gamle ord om, at der er ikke noget så galt, at det ikke er godt for noget, passer fint på en ny fabrik i Skive. Her bliver de overvældende mængder af søstjerner i Limfjorden lavet om til proteinfoder til økologiske svin og høns. Det kan erstatte importeret sojaprotein og løser samtidig et problem for de 22 muslingefiskere i Limfjorden.

