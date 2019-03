Højesteret siger nej til at udvise ung Levakovic trods 26 domme for alvorlig kriminalitet

Et medlem af den berygtede Levakovic-familie får lov at blive i Danmark trods en lang række domme, senest for røveri mod en ældre kvinde i hendes eget hjem.

Dommene over Jimmi Levakovic er faldet på stribe.

Han er 30 år gammel og har allerede fået 26 domme for alvorlig kriminalitet, senest for et røveri mod en ældre kvinde.

Men trods det skal han ikke udvises fra Danmark.

Det har Højesteret netop afgjort af hensyn til gerningsmandens menneskerettigheder.

Dokumentation Læs Højesterets afgørelse

Dommen falder efter en sag om røveri og forsøg på tyveri, begået sammen med andre mod ældre mennesker. Der er godt nok en risiko for, at han fortsat kan finde på at begå alvorlig kriminalitet i Danmark og ikke den store udsigt til, at han bliver integreret i særlig grad i det danske samfund, lød anklagemyndighedens argumenter for at få ham sendt hjem til Kroatien.

Men mandens lovovertrædelser i denne retssag er alle - bortset fra en enkelt - af ikke voldelig karakter, fremhævede hans forsvarer under sagen. Samtidig har han en hustru, som han har ægtet ved et traditionelt romabryllup, og tre børn boende her i landet.

Og endelig er der ikke ved tidligere retssager rejst krav om udvisning, så han er ikke blevet advaret om, at hans kriminalitet kan føre til udvisning, fandt forsvareren, advokat Michael Juul Eriksen.

Offer lider af angst efter røveriforsøget

Under retssagen er det kommet frem, at det seneste offer, en ældre kvinde, lider af betydelig angst og utryghed efter forbrydelsen, hvor hun med magt blev tilbageholdt på lejlighedens toilet, mens Levakovic og hans medgerningsmænd tog kontanter og andre ejendele.

Derudover var han tiltalt for en lang række færdselslovsovertrædelser, for overtrædelse af våbenloven og af lov om euforiserende stoffer.

Højesteret afviser imidlertid udvisningen med den begrundelse, at manden har boet her siden sin fødsel, at han har familie og at han udelukkende har været i oprindelseslandet Kroatien en enkelt gang. Derfor vil det, mener dommerne, være et uforholdsmæssigt indgreb i hans ret til respekt for privatliv og familieliv.

Trods den begåede kriminalitet i denne sag og ved de tidligere domme er der følgelig ikke tilstrækkeligt tungtvejende grunde til en udvisning, konkluderer retten.

Andre familiemedlemmer er udvist

Det er imidlertid tidligere endt med udvisningsdomme til medlemmer af familien. I efteråret afgjorde menneskeretsdomstolen, at en af Jimmi Levakovic’ pårørende kunne udvises. I det tilfælde skyldes afgørelsen blandt andet, at manden ikke havde stiftet familie her i landet.

Andre er udvist efter vanvidskørsel i narkorus og efter utallige voldssager, indbrud, tyverier og et hjemmerøveri.