En god dag for abortmodstandere og en kedelig dag for Sveriges feministiske udenrigspolitik

En god dag for ...

Abortmodstandere. Byrådet i Roswell i New Mexico har vedtaget en beslutning om at støtte fostres liv, hvilket har fået abortmodstandere til at udråbe Roswell til »sikker by for de ufødte«. I resolutionen hedder det, at »uskyldige menneskeliv, herunder fostres liv, altid skal beskyttes«, skriver Life Site. Bystyret »respekterer«, at sundhedspersonale »har ret til af samvittighedsgrunde at nægte at udføre aborter«. Resolutionen blev vedtaget som en reaktion på, at medlemmer af delstatsparlamentet i New Mexico for nylig forsøgte at lempe abortlovene. Byrødderne vedtog ved samme lejlighed endnu en resolution, der slår fast, at de lokale myndigheder ikke skal håndhæve love, som begrænser amerikanernes forfatningssikrede ret til at bære våben. Så nu er Roswell for alvor en sikker by!





En dårlig dag for ...

Feministisk udenrigspolitik. Sverige har siden 2014 officielt ført en såkaldt feministisk udenrigspolitik. Det har affødt respekt, at Sverige i sine relationer til andre lande således lægger vægt på at fremme kvinders rettigheder. Der har dog også været beskyldninger om hykleri, blandt andet fordi svenske producenter ivrigt har eksporteret våben til lande som Saudi-Arabien, hvor kvinder er andenrangsborgere. Nu er den gal igen. Den svenske sundhedskoncern GHP driver nemlig flere hospitaler i Forenede Arabiske Emirater, hvor sex uden for ægteskabet er forbudt. Politiet bliver derfor tilkaldt, når ugifte kvinder kommer ind for at føde, og i flere tilfælde er kvinder blevet tvunget til at gennemføre fødslen iført håndjern på de svenskdrevne hospitaler, fortæller Sveriges Radio.