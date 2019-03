Ericsson: Dele af netværket flytter til Rumænien

Selv om Ericsson i de kommende måneder skal udskifte alle Huawei-komponenter i TDC’s netværk med sine egne, kommer operationen ikke til at gå ud over de danske forbrugere. Det siger Ericssons administrerende direktør, Börje Ekholm, efter at det svenske selskab mandag indgik aftale med TDC om at udbygge fremtidens 5G-netværk.

»Moderniseringen af TDC’s netværk skal være en smertefri oplevelse for kunderne. Fra midten af i år begynder vi at opgradere systemerne, så vi når en bred dækning af 5G-netværket i Danmark mod slutningen af næste år. Til den tid vil brugerne begynde at opleve fordelene ved de meget høje 5G-hastigheder«, siger Börje Ekholm over telefon fra Brasilien.

Ifølge aftalen med TDC skal alt Huawei-udstyr udskiftes og erstattes med Ericsson-udstyr. Jeg formoder, at den udgift vil blive pålagt kunderne?

»Et netværk er ikke som at have en bil og købe en ny. Det er en bil, hvor du hele tiden udskifter motoren, dækkene og transmissionen for at nå højere og højere hastigheder. Dataforbruget i et telenetværk fordobles i snit hver 18. måned, så der er løbende et behov for at opgradere og modernisere delene i netværket. Den udskiftningsproces skulle gennemføres, selv om vi lod den eksisterende sælgers (Huawei, red.) udstyr blive«.

I dag er det Huaweis kinesiske ansatte, som monitorerer TDC’s 4G-telenetværk. Det sker via det såkaldte Networks Operations Center eller NOC på Borups Allé i København, hvor TDC har hovedkontor. Ericsson skal overtage monitoreringen af netværket. Bliver det svenske eller danske ansatte, der skal sidde i rummet?

»I Ericsson har vi en centraliseret tilgang til NOC. Det skyldes, at de i stigende grad drives med softwarebaseret kunstig intelligens og automatisering, så vi kan give bedre kvalitet til forbrugerne. Vores software er placeret i et af vores NOC’er i Rumænien. Derfor vil den del af opgaven med det danske netværk formentlig blive flyttet til Rumænien. Men den absolut største del af services og driften af hele netværket vil blive udført i Danmark«.

TDC’s beslutning kommer efter måneders uro, hvor USA har søgt at presse sine allierede til at forbyde Huawei. Som konkurrent må det have været meget belejligt?

»Vi skal vinde vores kunder ved at tilbyde de bedste løsninger på kommercielt attraktive vilkår. De geopolitiske spørgsmål lader vi politikerne om. Men jeg vil sige, at vi har ikke set nogen positiv afsmitning på vores ordrebog som følge af denne mediehype. Tværtimod ser vi flere teleoperatører, som er usikre og bange for at investere i det hele taget. Det har skabt mere uro end hjælp for at være ærlig«.