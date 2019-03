Efter Højesterets dom: Jimmi Levakovic er glad og lettet

Højesterets afgørelse fastslår, at der skal meget grov kriminalitet til, før man kan udvises af Danmark, når man er født her og har kone og børn i landet.

Det var en glad og lettet Jimmi Levakovic, som modtog Højesterets afgørelse om, at han ikke skal udvises af landet trods en dom på to års fængsel for blandt andet for et røveri mod en ældre kvinde.

Det fortæller hans forsvarer Michael Juul Eriksen efter afgørelsen, som han mener er helt korrekt.

»Hans fortid har aldrig været af en sådan karakter, at det har været så alvorligt, at der er nedlagt påstand om udvisning over for ham før. Så jeg mener, det er den helt rigtige afgørelse«, siger han.

Der har aldrig været en dommer, der ville udvise ham i den her sag under hele forløbet Michael Juul Eriksen, forsvarer

Både byretten og landsret kom fem samme resultat til under deres behandling af sagen.

»Der har aldrig været en dommer, der ville udvise ham i den her sag under hele forløbet«.

Født og opvokset i Danmark

Med Højesterets afgørelse er det dermed fastslået, at der skal meget grov kriminalitet til, før man kan udvises af Danmark, siger advokaten.

»Højesteret cementerer, at når du er født og opvokset i Danmark og har kone og børn her i landet, så skal der meget til«, siger han.

Afgørelsen er i overensstemmelse med international praksis. I sin begrundelse henviser Højesteret til, at en udvisning med sikkerhed vil være i strid med ikke bare Den Europæiske Menneskerettighedskonvention men også EU-retten.

»Højesteret siger, at det vil stride mod de to instanser at udvise, og det er afgørende, for sådan som loven er i dag, går man direkte til grænsen. Man siger, hvis ikke det strider med Menneskerettighedskonventionen, så skal man udvise, så det er svært at forestille sig, at man kan gøre det mere restriktivt«, siger Michael Juul Eriksen.

Politisk ønske om udvisning

Jimmi Levakovic er 30 år og har 26 domme bag sig for alvorlig kriminalitet, men overtrædelserne er alle - bortset fra en enkelt - af ikke voldelig karakter, fremhævede hans forsvarer under sagen. Således har en række faktorer talt imod en udvisning.

Højesteret er benhårde med at udvise og det har de også vist inden for det seneste år Michael Juul Eriksen, forsvarer

»Han er ikke dømt for noget personfarligt af betydning hverken i sin fortid og for så vidt heller ikke rigtigt i den aktuelle sag. Sammenholdt med at han faktisk ingen tilknytning har til Kroatien. Han kan ikke tale sproget, og han har aldrig været der bortset fra et kort ophold engang, han var på institution. Så det er alle de momenter, der taler for, at man ikke skal udvises«, siger Michael Juul Eriksen.

Der er et politiske ønske om, at Danmark udviser flere. Hvordan spiller afgørelsen ind her?

»Højesteret er benhårde med at udvise og det har de også vist inden for det seneste år, hvor de har udvist folk, som er født og opvokset i Danmark, og som er dømt for ikke særlig alvorlig kriminalitet. I særdeleshed hvis de har haft betingede udvisninger før, så der er sket en markant stramning. Men der er grænser for, hvor meget man kan stramme skruen, og det er det, som Højesteret siger her«.

Levakovic på grænsen

Gennem hele forløbet i Højesteret har Michael Juul Eriksen gjort opmærksom på, at Jimmi Levakovic med sin dom på to års fængsel ligger på grænsen af, hvornår der kan udvises.

»I forarbejderne fra den sidste lovstramning sidste år, skriver man efter en gennemgang af EU-praksis, at det skal ligge på omkring 2 års fængsel, før vi kan begynde at udvise folk, der har kone og børn, og som er født og opvokset i Danmark. Så der ligger vi på grænsen efter deres opfattelse. Og så er han EU-borger, og der har Højesteret vurderet, at det falder ud til hans fordel, og det var også det, jeg argumenterede for«.

Hvad kommer afgørelsen til at betyde?

»Nu bliver der skrevet om det i medierne, og der vil fra politisk side være dem, der stiller sig frem og mener det samme, som alle de, der er forargede. Det kan man ikke gøre noget ved. Der vil sikkert også være krav om, at nu skal vi stramme yderligere, selv om det ikke kan lade sig gøre. Faktum er, at det er strammet fuldstændig til grænsen med den her praksis, og det var for vidtgående at udvise min klient«.