Svindeldømt tidligere Skat-ansat siger nej tak til at vidne for kommission

Den tidligere Skat-ansatte Sven Jørgen Nielsen, der er dømt ved by- og landsretten for bestikkelse og fusk med udbytteskat, har oplyst, at han ikke agter at afgive vidneforklaring.

Det oplyser kommissionens formand, Michael Ellehauge.

Sven Jørgen Nielsen blev i maj 2018 idømt fem års fængsel for korruption og fusk med udbytteskat. En anden person i sagen blev idømt fire et halvt års fængsel.

Dommen relaterede sig til Sven Jørgen Nielsens arbejde med udbetaling af udbytteskat. I den forbindelse fik hans gode ven 37,4 millioner kroner på et falsk grundlag.

Selv fik Sven Jørgen Nielsen cirka to millioner kroner i bestikkelse for besværet.

Siden da har et flertal på Christiansborg nedsat en kommission, der skal undersøge en række sager fra den daværende skattestyrelse. Herunder hvordan der kunne blive udbetalt flere milliarder af kroner i ubegrundede refusioner af udbytteskat.

Det var planen, at Sven Jørgen Nielsen skulle vidne for kommissionen 26. marts. Medmindre han ombestemmer sig, kommer det altså ikke til at ske.

ritzau