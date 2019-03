15 medlemmer af Loyal to Familia frifundet for to drabsforsøg på rivaler

Det er ikke lykkedes anklagemyndigheden at overbevise Retten på Frederiksberg om, at 15 medlemmer af banden Loyal to Familia i to omgange har forsøgt at slå seks fjender fra den rivaliserende bande Brothas ihjel.

Et enigt nævningeting har torsdag middag besluttet at frifinde samtlige tiltalte for drabsforsøg sidst på eftermiddagen 23. oktober 2017, hvor maskerede og bevæbnede mænd dels stormede ind i Mjølnerparken i København for at få fat på medlemmer af Brothas, dels overfaldt en yngre mand på Tagensvej med tilknytning til rivalerne, som blev stukket ni gange i ryggen og slået i hovedet med en hammer kort efter angrebet i Mjølnerparken.

10 af dem er dog bleve fundet skyldige i grov vold efter straffelovens paragraf 245 og forsøg derpå.

Fem af de tiltalte frifindes helt. Det samme blev en 16. tiltalt forleden på anklagerens anmodning, da det stod klart, at han intet havde med sagen at gøre trods et års varetægtsfængsling.

Forsvarsadvokat Karoline Normann glæder sig over, at hendes klient er blandt de fem, der blev pure frifundet, selv om han har en reststraf, der skal afsones og derfor ikke kan forlade retten som en helt fri mand.

»Jeg er rigtig glad på hans vegne. Når der her er tale om et enigt nævningeting, viser det, at frifindelsen er det rigtige resultat«, siger Karoline Normann, som på vegne af sin klient vil søge om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.

Straffen kan fordobles

Anklager Thomas Hugger ønsker ikke at kommentere dagens kendelse vedrørende skyldsspørgsmålet.

Først skal der procederes over strafudmålingen på de fem personer, som trods alt er fundet skyldige i grov vold og forsøg på grov vold.

Her vil anklageren givetvis lægge vægt på, at nævningetinget har fundet, at volden blev begået som led i en bandekonflikt, hvorfor det er muligt efter straffelovens paragraf 81a, den særlige bandeparagraf, at fordoble deres straf.

Det er allerede sket i flere tidligere bandesager, hvor bandepakkens skærpelser har betydet, at bandemedlemmer er idømt op til 20 års fængsel efter at være fundet skyldige i drab og drabsforsøg.

Det ventes, at strafudmålingen finder sted fredag.