To mænd udvist efter stribevis af røverier ved lukketid

Med ansigterne skjult og med trusler om vold slog tre mænd til mod en række supermarkeder omkring lukketid.

Fra efteråret 2017 til foråret 2018 lykkedes det at røve 14 supermarkeder og et byggemarked.

Onsdag afsagde Retten i Roskilde dom i sagen mod tre mænd, som var tiltalt for i forskellig grad at have truet sig adgang til pengeskabe.

24-årige Mustafa Kadir var den primære forbryder, da han deltog i samtlige 15 røverier, der blev begået i Roskilde, Viby Sj., Hvalsø og Store-Merløse.

Foruden otte års fængsel bliver han ubetinget udvist af landet med indrejseforbud for bestandigt.

Mustafa Kadir nægtede sig skyldig i røverierne, som han har sagt, at han intet kendskab har til. Han har udbedt sig betænkningstid til at vurdere, hvorvidt han vil anke dommen til landsretten.

25-årige Ali Kadim blev ved retten kendt skyldig i at have deltaget i syv af røverierne. Han straffes med tre års fængsel og ubetinget udvisning. En straf, han har valgt at modtage.

Den sidste mand blev kendt skyldig i tre røverier og et hæleri, og han slipper derfor med halvandet års fængsel og en betinget udvisning.

Mens to af mændene er stedbrødre, er to af dem fætre. De er alle irakiske statsborgere.

ritzau