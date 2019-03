Løkke til kommunerne: I er vigtige for sundhedsreformen

Regeringen og Dansk Folkeparti forhandler fortsat om en reform af sundhedsvæsnet, der skal flytte flere behandlinger tættere på borgerne.

Her kommer kommunerne til at spille en betydende rolle.

Derfor tager statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også temaet op torsdag ved sit besøg på Kommunernes Landsforeningens årlige topmøde i Aalborg.

»Hvis det her skal kunne fungere, kræver det, at I tager opgaven og ansvaret på jer.

»Det er jer, der skal byde ind med de gode idéer. Det er jer, der skal fortælle os andre, hvordan det lokalt giver mening at løse opgaven tæt på borgeren.

»Det er jer, der er drivkraften i det her, siger statsministeren i sin tale til de 1500 deltagere.

Her forbereder han også kommunerne - og de siddende borgmestre - på, at de vil blive mødt med krav om at leve op til en given standard, men at de også vil få frie hænder til at organisere sig, som de finder det bedst.

»Visionen for fremtiden er den, at alle borgere, uanset hvor de bor, skal have lokale sundhedstilbud af høj kvalitet.

»Men det er så også nødt til at være en mere ensartet høj kvalitet, siger han.

Løkke garanterer samtidig, at der i kraft af den såkaldte Nærhedsfond på mindst seks milliarder kroner vil være de nødvendige ressourcer til at bygge den nye struktur på området.

Den kommer til at bestå af 21 sundhedsfællesskaber, hvor kommuner, praktiserende læger og sygehuse skal blive bedre til at skabe sammenhæng i behandlingen af patienterne.

Skulle regeringen nå til enighed med Dansk Folkeparti om en sundhedsreform, betyder det ikke, at den også bliver ført ud i livet.

Lovgivningen kan ikke nå at blive vedtaget inden næste folketingsvalg, der senest skal foregå 17. juni.

Det kræver derfor også, at partierne kan mønstre et flertal efter valget.

Oppositionspartierne minus Alternativet har sagt nej til reformen, fordi de ikke mener, at regionerne skal nedlægges.

Alternativet er villig til at acceptere et farvel til regionerne, hvis der kommer mere nærhed i den demokratiske proces.

Men det er ikke lykkedes ikke at nå til enighed om en model for, hvordan det kunne se ud.

