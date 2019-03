Ti medlemmer af Loyal To Familia undgik dom for drabsforsøg. Fire blev frifundet

Det var lagt stort op fra politiets og anklagemyndighedens side. 16 medlemmer af gadebanden Loyal To Familia, LTF, skulle idømmes hårde straffe for i to angreb at have forsøgt at slå i alt seks fjender ihjel fra den rivaliserende bande Brothas midt under den uforsonlige bandekonflikt i de københavnske gader i sensommeren 2017.

fakta De store sager mod LTF Retten på Frederiksberg afslutter fredag sagen mod nu 15 medlemmer af Loyal To Familia, LTF, som var tiltalt for drabsforsøg mod seks personer tilknyttet Brothas. 23. oktober 2017 stormede bandemedlemmerne ind i Mjølnerparken på Nørrebro i København for at jage Brothas-folk. Efterfølgende kørte de til nærliggende Tagensvej og overfaldt en tilfældig forbipasserende, som de antog for bandemedlem. Justitsministeriet og Rigsadvokaten meddelte i slutningen af juni 2018, at staten vil køre en retssag mod LTF ved de danske domstole for at få banden opløst. Sagen ventes afsluttet ved byretten i august. Vis mere

På et retsmøde i sidste uge blev den 24-årige SA imidlertid sorteret fra listen af tiltalte og kunne frifundet forlade sin plads i retten på Frederiksberg sammen med sin forsvarer. Det skete, efter at anklagemyndigheden overraskende var kommet frem til, at SA alligevel ikke var ham, som politiet ellers mente at have identificeret på et overvågningsfoto.

Frifindelse skete, efter at anklager Tomas Hugger i sin afsluttende procedure ellers havde fastslået, at samtlige tiltalte uden for enhver rimelig tvivl var skyldige.

I byrettens endelige kendelse om skyld, blev yderligere fire af de tiltalte medlemmer af LTF pure frifundet. En enkelt LTF’er, 25-årige JF, blev frikendt i et andet forhold.

Et enigt nævningeting frifandt yderligere de resterende ti tiltalte for to drabsforsøg, som anklagemyndigheden havde krævet dem dømt for, da de sidst på eftermiddagen i oktober 2017 som maskerede og bevæbnede mænd dels stormede ind i Mjølnerparken i København for at få fat på medlemmer af Brothas, dels overfaldt en yngre mand på Tagensvej med en løs tilknytning til rivalerne, stak ham ni gange i ryggen og slog ham i hovedet med en hammer kort efter angrebet i Mjølnerparken.

I stedet blev de ti af retten fundet skyldige i forsøg på grov vold og grov vold efter straffelovens bestemmelser.

Det er, vurderer advokat Michael Juul Eriksen, forsvarer for NB, der blev frifundet med den mindst mulige margin af to juridiske dommere, en markant fravigelse af det, som anklagemyndigheden var gået efter.

»Når man rejser sigtelse mod 15 personer for drabsforsøg og går ud i pressen og taler om det, så det skaber panik blandt de tiltalte og deres familie, og der så bliver frifundet seks ud af 16, så vidner det om, at anklagemyndigheden nok efter min opfattelse skal overveje sin tiltalepraksis«, siger han.

Karoline Normann, der er forsvarer for 20-årige EY, der som den eneste blev frifundet med alle stemmer, og formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, mener, at beviserne i sagen generelt set har været svage i forhold til sagens alvor.

»Med omfanget af dagens frifindelser kan jeg godt være lidt bekymret for, om den retspolitiske agenda har fyldt for meget hos anklagemyndigheden«, siger hun.

Ifølge Michael Juul Eriksen har der, inklusive frifindelserne torsdag, været tre sager med frifundne LTF’ere inden for det seneste halve år.

»Det er alle sager, som har stor interesse i forbudssagen mod LTF. Nu er jeg også forsvarer i den sag, og man kan godt få den tanke, at man måske ikke har været restriktiv nok i sin tiltalepraksis for at få ammunition til forbudssagen«, siger han.

Planlagt angreb

Ved den pludselige frifindelse i sidste uge af en LTF’er fra den aktuelle sag, som havde siddet varetægtsfængslet i over et år, kritiserede hans forsvarer, Jane Ranum, politiets grundlag.

Anklager Tomas Hugger var som udgangspunkt tilfreds med afgørelsen i Frederiksberg Ret.

»Det er en juridisk diskussion, om der er tale om grov vold. Det må vi tage i en eventuel anke«, sagde han i en kommentar til skyldspørgsmålet.

Anklageren mener, at afgørelsen er interessant i forhold til forbudssagen mod LTF.

»Det er personer fra adskillelige afdelinger af LTF, som bliver dømt for at udføre et koordineret og planlagt angreb på ledelsen fra den rivaliserende bande«, siger han.

Blandt de dømte er LTF’ere fra blandt andet Køge, Sjælør, Aarhus og Nørrebro. En af personerne er tillige dømt for at være såkaldt Nomad, et bindeled mellem LTF’s øverste organ, Nationalen, og de almindelige afdelinger.

»Dommen siger, at han direkte har instruktionsbeføjelser. Det, synes jeg, siger noget om planlægningen af det her«.